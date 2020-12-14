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  4. Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

14.12.2020 20:38 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Hande Soral hangi rolde oynayacak?

ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna güzel oyuncu Hande Soral katıldı. Hande Soral'ın hayat vereceği Ümit karakteri Bir Zamanlar Çukurova'daki dengeleri bozacak.

Güçlü hikayesi ve beğeni ile izlenen sahneleriyle üç sezondur gündemden düşmeyen Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz bir karakter katılıyor. Hande Soral’ın hayat vereceği ‘Ümit’, Çukurova’nın kurallarını yıkmaya geliyor.

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Şehre attığı ilk adımla birlikte güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ümit aynı zamanda esrarengiz bir havaya da sahip. Henüz kimsenin bilmediği bağları zamanla Çukurova’nın dengelerini alt üst edecek.

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Çekimler için Adana’ya gelen güzel oyuncu set ekibi ve oyuncu arkadaşlarıyla da tanıştı.
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Sistemli ve hala ilk günkü heyecanıyla çalışan bir ekibe dahil olduğu için şanslı olduğunu da dile getiren Soral sevdiği şehirlerden biri olan Adana’da çalışmaktan da mutlu olduğunu söyledi.

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