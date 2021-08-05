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Bir Zamanlar Çukurova’ya transfer olan İbrahim Çelikkol’un rolü belli oldu

05.08.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin sevilen draması Bir Zamanlar Çukurova dizisi bomba bir transfer yaparak İbrahim Çelikkol’u kadrosuna kattı. İbrahim Çelikkol’un Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandıracağı karakterin detayları ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova’ya transfer olan İbrahim Çelikkol’un rolü belli oldu

İbrahim Çelikkol hayranları başarılı aktörü son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde izlemişti. İbrahim Çelikkol, 3 yıl aradan sonra dijital proje Kuş Uçuşu dizisinde eski partneri Birce Akalay ile buluşmuştu. Netflix için hazırlanan bu dizinin çekimleri de tamamlandı.

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İbrahim Çelikkol yeni sezonda Atv’nin çok izlenen dönem draması Bir Zamanlar Çukurova dizisinde boy gösterecek. ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 3. sezon finalinde başrol oyuncusu Murat Ünalmış’da diziden ayrılmıştı. Senaristler hikayeyi yeniliyor ve İbrahim Çelikkol’un da dördüncü sezonda çok etkileyici bir karakter ile dizide yer alacağı ortaya çıktı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Çekimleri Adana’da yapılan dizinin 103. bölümü için oyuncular yakında sete girecek. İbrahim Çelikkol’un dizideki karakteri ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Oyuncu yine bir intikam hikayesi ile hayranlarının karşısına çıkacak.

İBRAHİM ÇELİKKOL, HAKAN GÜMÜŞ OĞLU ROLÜNDE

Senaryosunu Ayfer Tunç’un kaleme aldığı dizide İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu, Beyrut sahneleriyle diziye iddialı bir giriş yapacak. Demir Yaman’dan intikam almak için Çukurova’ya ayak basacak olan Hakan dizideki hiç düşmeyen tansiyonu iyice artıracak. Öte yandan diziye ayrıca Erkan Bektaş da katıldı. Bektaş son olarak ‘Akıncı’ adlı dizide seyirci karşısına çıkmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi İbrahim Çelikkol
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