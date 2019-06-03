Bir zamanlar herkesin dilindeydiler! Caps fenomenlerinin dünü ve bugünü...

En kötü gençlik fotoğrafınızı, talihsiz bir anda çekilmiş pozunuzu, aile albümünüzden internete sızan bir fotoğrafı düşünün…

Ve bu fotoğrafların birçok insan tarafından farklı konularda caps haline getirildiğini hayal edin. Artık internetin en meşhur yüzlerinden birisiniz tartışmasız. İşte başlarına bu gelmiş birçok insan var, fotoğrafları değişik esprilere, tespitlere konu olan; caps’leri internette yıllardır dolaşan insanlar. İşte sizler için bu simalardan oluşan, aradan geçen yıllarda yaşadıkları değişimleri gözler önüne seren bir içerik hazırladık. Asık suratlı kediden, aşırı ilgi gösteren kız arkadaşa kadar internet aleminde gördüğünüz pek çok meşhur sima burada. 1. Başarı timsali çocuk: Sam Griner Fotoğraf 2007 yılında çekilmiş. Laney Griner kum yemeye çalışan oğlunun fotoğrafını çekip Flickr’a yüklemiş. Fotoğraf ilk olarak “kum kalelerinden nefret ediyorum” ifadesiyle meşhur olmuş. Çocuğunun kumdan kaleleri çok sevdiğini söyleyen Laney bu caps’i sevmemiş, ama ardından başarı timsali çocuk konseptindeki caps’ler onun da hoşuna gitmiş.

2. Yan gözlerle bakan kız: Chloe 12 Eylül 2013 yılında bir Youtuber olan KAftC “Lily’nin Disneyland Sürprizi… YENİDEN” başlıklı bir video yükledi. Videoda Lily ve Chloe isimli iki kız kardeşin okuldan alınıp Disneyland’a gittikleri haberi verildiğinde sergiledikleri tepkiler videoya alınmıştı. Büyük abla Lily mutluluk gözyaşlarına hakim olamazken küçük kardeş Chloe kameraya kısa bir süre yansımış ve rahatsız yüz ifadesi görünmüştü. İşte bu ifade “Yan gözlerle bakan kız Chloe” olarak yıllardır hayatımızda. 3. Felaket kız: Zoe Roth 2004 yılında, Mebane, Kuzey Carolina’da, evlerinin iki blok ötesinde eğitim yapan itfaiyecileri görüntüleyen Dave Roth yanan evi ve kızının fotoğrafını çekti. Yangını izleyen Dave o sırada kızı Zoe’nin yanan evin karşısında şeytani bir gülümsemeyle kendine baktığını görünce anında bu kareyi fotoğrafladı. Bu fotoğraf sayesinde Zoe’nin üniversite parasını çıkardığını da söyleyelim. 4. Güzel kızın yanında gaz çıkarmamak için kendini sıkan eleman: Michale McGee 2 Mart 2014 yılında Reddit kullanıcısı aaduk_ala “sınıfta güzel bir kızın yanında otururken osurmamaya çalışmak” başlıklı bir foıtoğraf yayınladı. Ardından Michael McGee’nin bu fotoğrafı bir virüs gibi yayıldı. Michael bu fotoğrafın internette yayılmasından, caps’lere konu olmasından hiç rahatsız değil. Tek üzüntüsü fotoğrafın telif haklarını almamış olması, alsaydım şimdi çok zengindim diyor.

5. Aşırı ilgili kız arkadaş: Laina Morris 2012 yılında Youtuber Laina Morris, Justin Bieber’in “Boyfriend” şarkısına kendi yazdığı sözlerle çektiği bir webcam parodi klibini yayınladı. Ardından klip öyle başarılı oldu ki Laina insanların her yerden kendine ulaşmaya çalışmasından korktuğunu açıkça ifade etmek zorunda kaldı. Ama aşırı ilgili kız arkadaş parodileri devam ediyor. 6. Pislik Steve: Blake Boston Fotoğraf ilk olarak 21 Ocak 2011 tarihinde Reddit’te yayınlandı. Fotoğraftaki kişi Weezy B. olarak bilinen Blake Boston’du. Blake fotoğrafı annesinin çektiğini ve sosyal medyada yayınlanmasının kendisini rahatsız etmediğini ifade etmiş. İnsanlar fotoğrafımın üstüne ne yazarsa yazsın, ben kim olduğumu biliyorum diye de eklemiş. 7. Şansız Brian: Kyle Craven Fotoğraf okul yıllığından alınma. Daha sonra caps’in meşhur olmasının ardından Kyle’ın kendisine de ulaşıldı ve görüldü ki Kyle halinden gayet memnun. 8. Asık Suratlı Kedi Grumpy Cat aslında ismi Tartar Sosu olan kedinin lakabı. 2012 Eylül ayından itibaren fotoğrafları Reddit’te yayınlanınca bir anda sosyal medyanın en gözde caps’leri arasına giriverdi. Şimdi ise aramızda değil. Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini kapadı.

9. İyi Şanslar Charlie: Mia Talerico Disney Channel’in “Good Luck Charlie” programından bir sahne ile meşhur oldu Mi Talerico. Genellikle “ben ne bileyim?” türünden ifadeler için en çok tercih edilen gif statüsünde yer alıyor. 10. Ermahgerd: Maggie Goldenberger Ermahgerd aslında “aman Allahım (oh my god)” ifadesinin “R”ler baskın şekilde söylenmesiyle elde edilmiş bir kelime. Caps ilk olarak 14 Mart 2012’de “Kitap severlerin gülümsemesi” başlığı ile yayınlanmış. Caps’te yer alan kız Maggie Goldenberger’in bu fotosu arkadaşlarıyla kıyafet değiştirmece oynadıkları bir zamanda çekilmiş. 11. Aşırı fotojenik eleman: Zeddie Smith Zeddie Smith’in bu fotoğrafı 2012 yılında River Bridge Koşusu’nda çekilmiş. Zeddie, “bu fotoğrafın bu kadar çok ilgi göreceğini hiç tahmin etmiyordum, açıkçası gurur duydum.” demiş. 12. Birinci dünya ülkesi problemleri: Silvia Bottini Silvia Bottini’nin bu fotoğrafı, birinci dünya ülkelerinin bizim anlayamayacağımız dertlerini anlatırken kullanılıyor. Mesela “kedi kumları kedimin poposunu acıtır mı?” gibi. 13. Göz kırpan beyaz eleman: Drew Scanlon Gif, 2013 yılında yapılan bir video çekiminden alınma. Drew Scanlon popüler oyun sitesi Giant Bomb’da bir video üreticisi. “Profesyonel Olmayan Cuma” isimli bir çekimde Scanlon baş editör Jeff Gertsmann’ı izlerken bu görüntüyü veriyor. Sonra sosyal medyanın göz kırpan beyaz elemanı olarak kalıyor.