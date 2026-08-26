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Bir zamanlar Süper Lig’deydi şimdi iş ilanıyla kulüp başkanı arıyor

Süper Lig’de bir dönem Ege’yi başarıyla temsil eden Aydınspor Kulübü, şimdilerde uzun süredir belirlenemeyen kulüp başkanını sosyal medya üzerinden açtığı iş ilanı ile arıyor.

Bir zamanlar Süper Lig’deydi şimdi iş ilanıyla kulüp başkanı arıyor

Aydın’da yıllardır amatör liglere düşmenin üzüntüsünü yaşayan ve yanlış stratejik kararlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Aydınspor taraftarları, 2009 yılından bu yana yaşanan olumsuzluklara karşı harekete geçti.

KAMUOYUNA ÇAĞRI YAPTI!

Bir zamanlar Süper Lig’deydi şimdi iş ilanıyla kulüp başkanı arıyor 1

Aydınspor’a gönülden bağlı olan taraftarlar, kulübe olan desteği yeniden canlandırmayı ve Aydın’ın spor alanındaki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarken, sahipsiz kalan kulübün de yeniden ayağa kalkarak eski günlere dönmesini bekliyor. Bu kapsamda harekete geçen siyah beyazlı taraftarlar, bir iş arama sitesi üzerinden kulüp başkanlığı için iş ilanı verdi. "Aydınspor Kulüp Başkanı Arıyor" başlıklı iş ilanını ile kulübün sahipsiz kalmasına tepki gösteren Aydınspor taraftarları, son durumuna dikkat çekerek kulübün geleceğine sahip çıkabilecek bir başkan adayı bulmak amacıyla kamuoyuna çağrı yaptı.

Verilen iş ilanının açıklamasında ise, "Bir iş ilanı değil. Bir makam ilanı hiç değil. Bu, bir şehrin hafızasına, armasına ve tribünlerine sahip çıkma çağrısıdır. Aydınspor bugün yalnızca yeni bir başkan aramıyor. Kulübü yeniden ayağa kaldıracak, sorumluluk almaktan kaçmayacak, Aydınspor’un geçmişiyle geleceği arasında köprü kuracak güçlü bir irade arıyor. Yıllardır tribünlerde yaşayan, nesilden nesile aktarılan bu arma; sahipsizliği değil, mücadeleyi hak ediyor. Biz kolay bir görev sunmuyoruz. Hazır bir düzen de sunmuyoruz. Ama bir şehrin arkasında durabileceği, tribünlerin yeniden dolabileceği ve çocukların formasını gururla giyebileceği bir Aydınspor’u yeniden inşa etme fırsatı sunuyoruz. Makam koltuğu boş olabilir ama o arma hala orada" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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