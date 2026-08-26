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Milliler, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu’nda Litvanya ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Milliler, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ilk maçında cuma günü sahasında Litvanya ile karşılaşacak.

Milliler, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü 1

Milliler, müsabakanın hazırlıklarını Basketbol Gelişim Merkezi’nde Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sürdürdü. İlk 10 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Litvanya karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milliler, Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü 2

Ay-yıldızlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Litvanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye ile Litvanya arasındaki müsabaka, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye A Milli Basketbol Takımı
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