Serdal Adalı açtı ağzını yumdu gözünü! "Bu adamı görevden alamıyorlar"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan hakem kararlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerini ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevde kalmasına tepki göstererek TFF yönetiminin bu konuda adım atamadığını savundu.

"BU MHK BAŞKANI BURADA DURDUĞU SÜRECE..."

Türk futbolunda hakem yönetimleriyle ilgili sorunların devam ettiğini söyleyen Serdal Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevde kaldığı sürece değişimin mümkün olmadığını dile getirdi.

Adalı, "Bu MHK Başkanı burada durduğu müddetçe maalesef Türk futbolu bir adım daha ileri gitmez. Federasyonun yaptığı güzel işler de var ama onları da gölgeliyor" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda benzer tartışmaların farklı takımların başına geldiğini belirten Adalı, geçen hafta Fenerbahçe'nin, bu hafta ise Beşiktaş'ın mağdur olduğunu, gelecek haftalarda başka kulüplerin aynı sorunları yaşayabileceğini söyledi.

"30-35 KULÜP BAŞKANI BENİ ARADI"

Adalı, yalnızca Beşiktaş'ın değil, alt liglerde mücadele eden kulüplerin de hakem yönetimlerinden rahatsız olduğunu öne sürdü.

Beşiktaş Başkanı, "Dünden beri Süper Lig'den, 1. Lig'den, 2. Lig'den arayan arayana. En az 30-35 kulüp başkanı aradı. Sadece biz şikayetçi değiliz, alt liglerde de bu rezillik var" diyerek federasyonun alt liglerdeki hakem yönetimlerini de incelemesi gerektiğini belirtti.

Adalı ayrıca, TFF Başkanı ve yönetiminin MHK Başkanı konusunda gereken adımı atamadığına inandığını ifade etti.

"ARTIK ALAMIYORLAR DİYE GÖRÜYORUM"

Ferhat Gündoğdu'nun iyi bir insan veya eğitimci olabileceğini ancak MHK başkanlığı görevini yerine getiremediğini savunan Adalı, oldukça sert ifadeler kullandı.

"Bu işi beceremiyor. Altındakilere de hakim değil" diyen Adalı, geçen sezon yaşanan olayların ardından aynı hakemin yeniden Beşiktaş maçına atanmasını da eleştirdi.

Adalı, "Eskiden MHK Başkanı'nı almıyorlardı, artık alamıyorlar diye görüyorum" ifadelerini kullandı.

"YABANCI VAR TALEBİMİZ VAR"

Beşiktaş Başkanı, Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yabancı VAR hakemi talep edeceklerini de açıkladı.

Fenerbahçe yönetimiyle konuyu görüşeceğini belirten Adalı, sarı-lacivertli kulübün de aynı fikirde olması halinde yabancı VAR talebinin federasyona iletileceğini söyledi.

Adalı, "Fenerbahçe de 'evet' derse yabancı VAR talebimiz var. En azından geçtiğimiz haftadaki rezilliği yaşamamış oluruz" dedi.

"TROSSARD'IN 3 GÜNDÜR PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Alanyaspor maçında yaşanan ve Leandro Trossard'ın içinde bulunduğu pozisyona da değinen Adalı, Belçikalı futbolcunun yaşananlardan psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

"Trossard'ın 3 gündür psikolojisini düzeltmeye çalışıyoruz" diyen Adalı, yaşananların yalnızca Beşiktaş açısından değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Başkan Adalı, benzer bir olayın yarın Galatasaray, Fenerbahçe veya Trabzonspor'un da başına gelebileceğini belirterek, Türk futbolunun marka değerinin bu tür olaylar nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

"BU ADAMI TFF BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU DA ALAMIYOR"

TFF yetkililerinin Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki hakem yönetiminde hata yapıldığını kabul ettiğini söyleyen Adalı, buna rağmen MHK Başkanı konusunda herhangi bir değişiklik yaşanmadığını dile getirdi.

Adalı, "Artık bu adamı TFF Başkanı ve Yönetim Kurulunun da alamadığına inandım. 'Almıyor' demiyorum, 'alamıyorlar' diyorum. Başka bir gücü var" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Beşiktaş Başkanı ayrıca, kulüplerin yüz milyonlarca euroluk yatırımlar yaptığı bir ortamda hakem kararlarının bu kadar belirleyici olmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.