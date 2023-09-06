Bir zamanlar 'Yeni Messi' denilen Muhammed Demirci, 2. Lig'e imza attı!

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 'Yeni Messi' olarak adlandırılan ancak kariyeri beklediği gibi gitmeyen Muhammed Demirci'nin yeni adresi belli oldu. Bir dönem Barcelona için antrenmanlara çıkan ancak transferi gerçekleşmeyen Demirci, TFF 2. Lig'e gitti.

İskenderunspor, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkldaı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte İskenderunspor'un açıklaması:

"Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."

Muhammed Demirci'nin oynadığı takımlar;

▪️ Beşiktaş

▪️ Gaziantep BB

▪️ Mouscron

▪️ İstanbulspor

▪️ 24 Erzincanspor

▪️ Şanlıurfaspor

▪️ Sarıyer

▪️ Tuzlaspor

