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Bir zamanların voleybol efsanesi Neslihan Demir bakın kimle evli çıktı! Demir Yumruk'un eşi de ünlüymüş

15.03.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Yumruk lakaplı Neslihan Demir Güler, uzun yıllar giydiği Türkiye A Milli Takım formasıyla oldukça popülerdi. Ülkemizin önde gelen kadın voleybolcuları arasında yer alan Neslihan, başarılı sporculuğu kadar anneliğiyle de beğeni topluyor. Yedi yıllık eşi Orkun Darnel'den ayrıldıktan sonra yeniden evlenen Neslihan'ın yeni eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bir zamanların voleybol efsanesi Neslihan Demir bakın kimle evli çıktı! Demir Yumruk'un eşi de ünlüymüş

Neslihan Demir Güler, adını Türk kadın voleybolu tarihine altın harflerle yazdırmış sporculardan biri. Vakıfbank voleybol takımıyla adı özdeşleşen sporcu, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor. Neslihan Demir, Orkun Darnel'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Çiçek Taksi dizisinde Erdal karakterine hayat vermiş Kamil Güler ile evlendi.

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Neslihan Demir Güler, günümüzde voleybolculuk döneminde 6 sezon formasını giydiği VakıfBank'ta genel menajerlik yapmaktadır. Boşandığı eşinden de Zeynep Penelope adında bir kız çocuğu vardır.

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Kamil Güler, Türk televizyon tarihine damga vurmuş dizilerin başında gelen Çiçek Taksi'nin sevilen isimlerinden biriydi. Çiçek Taksi'deki Erdal rolüyle adını duyuran Kamil Güler, uzun zamandır ekranlardan uzak duruyor.

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ŞİMDİLERDE 50'Lİ YAŞLARDA

Dizide rol alırken 20'li yaşlarda olan Kamil Güler, şimdilerde 50 yaşına bastı. Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Kamil Güler'e ''Ne güzel yaşlandın sen'' ve ''Beyaz saç ayrı karizma katmış'' gibi yorumlar yapılıyor.

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Çiçek Taksi dizisinden sonra Adı Aşk Olsun,
Erkek Tarafı, Acemi Cadı ve Aşk Eski Bir Yalan gibi projelerde yer alan Kamil Güler, özel hayatıyla dikkat çekmişti. Oyuncu, Sevim Gözay ve Yeşim Büber'le nikah masasına oturmuştu. Kamil Demir aradığı aşkı, eski milli voleybolcu Neslihan Demir'de buldu. Kamil Güler, 17 Haziran 2014'te Neslihan Demir ile evlenmiştir.

SİGARA İÇMESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Demir Yumruk lakaplı Milli voleybolcu Neslihan Demir, eşi Kamil Güler ile bir kafede otururken neredeyse bir paket sigarayı bitirmesiyle gündem olmuştu.

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O zamanlar sevgilisi şimdi ise eşi olan Kamil Güler'le Cihangir'de yaklaşık üç saat oturduğu kafede Demir, neredeyse bir paket sigarayı bitirdi. Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

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