Acil nakil bekleyişi sürüyor! Ziyaretçi yasaklandı! Ufuk Özkan'dan üzen haber

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı “Cevahir” karakteriyle tanınan ve birçok projede rol alan Ufuk Özkan, uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

Sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan için organ nakli bekleyişi sürüyor.

ZİYARETÇİ YASAKLANDI

Hastanede tedavisi devam eden ve son olarak İnfluenza A testleri pozitif çıktığı için hastane ziyareti yasaklanan ünlü oyuncuyla ilgili kardeşi Umut Özkan yeni bir açıklama yaptı.

UYGUN DONÖR BULUNDU MU?

Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu iddiaları sonrası açıklama yapan Umut Özkan, ağabeyi ile ilgili kendisi dışında yapılan hiçbir paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ağabeyi Ufuk Özkan için netleşmiş bir donör adayı bulunmadığını belirten Özkan sözlerine, “Gerçeğe aykırı, teyitsiz ve izinsiz yapılan bu tür paylaşımlar; hem toplumu yanlış bilgilendirmekte hem de devam eden tibbi ve hukuki süreci doğrudan zorlaştırmaktadır. Organ nakli süreci, belirli etik kurallar ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmekte olup, kamuoyunda oluşturulan yanlış algılar sürecin sağlıklı ilerlemesine zarar vermektedir” diye devam etti.

Umut Özkan, hassasiyet gösteren herkese de teşekkür etti.