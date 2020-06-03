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Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e: Bana ulaş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 13:53 | Son Güncelleme

Biran Damla Yılmaz, Türkiye'de en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu açıkladı. Oyunculuğun yanı sıra senaryo yazdığını da ifade eden Yılmaz, "Dramda gerçekten güzel bir aşk ortaya koymaya karar verdim. O aşkı koyduktan sonra paylaştığı erkek Engin Akyürek olsun dedim. Duyuyorsan bana buradan ulaş!" şeklinde konuştu.

Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'e: Bana ulaş!

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Yılmaz, en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu açıkladı.

Senaryo da yazan oyuncu, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolde Akyürek'in olmasını istediğini dile getirdi. Kendisine ulaşmak istediğini de ifade eden 22 yaşındaki Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"O ROLDE PARTNERİMİN OLMASINI İSTERDİM"

Engin ile tanışmıyoruz ama tanışmak isterdim, aynı projede oynamak isterdim. Hem gerçekte nasıl bir insan olduğunu tanımak isterdim, hem de rolde partnerimin olmasını isterdim. Onunla güzel bir şey ortaya çıkartmak isterdim.

"BUNLAR KAFAMDA DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEYLER"

Dramda gerçekten güzel bir aşk ortaya koymaya karar verdim. O aşkı koyduktan sonra paylaştığı erkek Engin Akyürek olsun dedim. Tabi bunların hepsi benim kafamda düşündüğüm şeyler.

"BANA ULAŞ"

Senaryoyu Engin'e yollamadım. Engin'e yollayabileceğim bir kanal yok çünkü, ulaşamıyorsun. Duyuyorsan bana buradan ulaş!

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