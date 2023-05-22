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Biraz nasıl yazılır, biraz yazımı nasıl olmalıdır? Biraz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

02.05.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime sayısı olarak çok zengin bir dildir. Türkçede farklı kökenli kelimelerin transferi oldukça fazla yaşanmıştır. Farklı kökenli kelimeler dilimize anlatım zenginliği katmaktadır. Kelimelerin fazlalığı sebebi ile yazımları konusunda hatalarla karşılaşılabilir. Sözcüklerin doğru yazımlarına TDK üzerinden ulaşmak mümkündür. Peki, biraz yazımı nasıl olmalıdır?

Biraz nasıl yazılır, biraz yazımı nasıl olmalıdır? Biraz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe tarih boyunca farklı dillerle iletişim hâlinde olmuş bir dildir. Dilimize yerleşen farklı kökenli kelimeler bu sebeple oldukça fazladır. Dil bilgisi kuralları ve yazım kuralları dilimizde oldukça fazladır. Türkçe kelime sayısı yönünden zengin bir dil olduğu için hatalarla da sıklıkla karşılaşılabilir. Kelimelerin yazımı konusunda olan yanlışlıklar yazım yanlışlarına sebebiyet verir. Sözcüklerin doğru yazımı bitişik ya da ayrı yazılması konusuna dikkat edilmesi durumunda yazım yanlışlarının önüne geçilmiş olur. Özellikle birleşik kelimeler, ikilemeler veya yabancı kökenli kelimelerin yazımında sıkıntılar yaşanabilir. Biraz sözcüğü de yazımı karıştırılabilen bir sözcüktür. Kelimenin ayrı veya bitişik yazılmasında genel olarak hataya düşülebilir.

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Biraz nasıl yazılır?

Genel olarak birleşik kelimeler ve ikilemeler, yazım konusunda hataya düşülebilen sözcüklerdir. Bir ve az kelimeleri ile oluşan biraz sözcüğü de yazımı konusunda karışıklık yaşanabilen bir kelimedir. Biraz TDK sözlüklerine göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Bir parça, azıcık
  • Kısa bir süre için
  • Az miktarda

Biraz yazımı konusunda hataya düşülebilen bir sözcüktür. Sıklıkla biraz ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır diye hata yapılabilir. Biraz kelimesi günlük konuşma içinde çok sık kullanılan bir sözcüktür. Biraz TDK’ye göre bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. Yazılı metinde biraz kelimesi ayrı yazılıp bir az şeklinde yazıldığı takdirde yazım yanlışı meydana gelir. Biraz doğru yazılışı ayrı yazılarak “biraz” şeklinde olmalıdır.

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Biraz bitişik mi yazılır?

Yazılı ve sözlü anlatımda kullanılan kelimelerin yazımlarına dikkat edilmesi gerekir. Sözcüklerin yazımları konusunda hata olduğunda metinde yazım yanlışı ile karşılaşılır. Türkçede kelimelerin yazımı ile ilgili en doğru bilgiye TDK üzerinden ulaşılabilir. Biraz sözcüğü ayrı veya bitişik yazılması ile ilgili sorun yaşanan bir kelimedir. Biraz doğru yazılışı bitişik hâlde yani “biraz” olarak yazılmalıdır.

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