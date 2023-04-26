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Müteahhit nasıl yazılır? Müteahhit mi mütahit mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

25.04.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi oldukça geniş ve zengin diller arasında yer alır. Kelimelerin fazla olması sebebiyle bazı kelimelerin yazılışlarında hatalar yapılabilir. Özellikle ağız farklılıklarından kaynaklanan söyleyiş ve yazılışlarında hata yapılan kelimeler çok fazladır. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan sözcüklerden biri olan "müteahhit" kelimesi de yazılışında en çok hata yapılan kelimelerden biridir. Peki, müteahhit kelimesi nasıl yazılır?

Müteahhit nasıl yazılır? Müteahhit mi mütahit mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe içerisinde yer alan birçok kelimenin telaffuz ediliş ve yazılışlarıyla ilgili hatalar yapılabilmektedir. Kelimelerin anlamları ve yazılışlarıyla ilgili Türk Dil Kurumunun online yazım kılavuzunda birçok arama gerçekleştirilir. Bu konuda en güvenilir kaynak TDK’dir. Türkçede yapılan imla hatalarının pek çok sebebi bulunur. Bunlar arasında kelimelerin az kullanımı, ses özelliklerine aykırı olan kelimeler ve yabancı kelimelerin Türkçede yer almasıdır. Bununla birlikte kelime anlamlarının bilinmemesi de yazım yanlışlarına neden olabilir. Kelimelerin nasıl yazıldığı ve diğer imla kuralları mutlaka bilinmelidir. Aksi takdirde anlam bozulmaları yaşanabilir ve etkili bir iletişim kurulamaz.

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Müteahhit nasıl yazılır?

Müteahhit kelime anlamı olarak inşaat yapım aşamasındaki her türlü işi koordine eden kişidir. Bu kelimenin günlük hayatta kullanımı oldukça yaygındır. Dilimize Arapçadan geçen müteahhit yazımında sıklıkla hata yapılan kelimelerin başında gelir. Bunun başlıca sebebi ise söyleyiş biçimlerinin yazı diline yansımasıdır. Ağız farklılıklarından kaynaklanan yazım hataları yaygınlaştıkça bilgi kirliliğine neden olur. Hem bilgi kirliliğini önlemek hem de etkili bir iletişim kurabilmek için kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek gerekir. Müteahhit TDK tarafından yayımlanan yazım kılavuzlarına göre "müteahhit" biçiminde yazılmalıdır. Diğer yazılış şekilleri ise imla hatası olarak nitelendirilir.

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Müteahhit mi mütahit mi?

Bu kelimenin “mütahit mi, müteahhit mi” olarak yazılması gerektiği sıklıkla sorgulanan konular arasında yer alır. Yaşamın pek çok noktasında duyulan bu kelime gibi pek çok kelimenin nasıl yazılması gerektiği Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir. Günümüzde müteahhit gibi kelimelerin anlamları ve doğru yazılış biçimleri TDK’nın çevrimiçi olarak yayımlandığı yazım kılavuzlarından kolaylıkla öğrenilebilir. Müteahhit doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Müteahhit (Doğru kullanım)
  • Mütaahit (Yanlış kullanım)
  • Mütahit (Yanlış kullanım)
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