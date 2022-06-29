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Birbirinden etkilenen iki komşu 5 çocuğun koruyucu ailesi oldu

29.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan 2 çocuk annesi Hülya Arı iki, bir çocuk annesi komşusu Sevinç Bilir de üç çocuğa yuvasını açtı - Sevinç Bilir: - "Onların saçını taramak, onları giydirmek çok güzel bir duygu. Ben boş yaşamışım, keşke daha önceden bunu bilseydim, başka hayatlara dokunsaydım. Benim hayatım çok değişti"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da bir sitenin ayrı bloklarında oturan iki komşu, birbirlerinden etkilenerek evlerinin kapılarını açtıkları 5 çocuğa koruyucu ailelik yapıyor.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Hülya Arı (52) ile 22 yıl önce trafik kazasında eşini, 7 yıl önce de kalp krizi nedeniyle 16 yaşındaki oğlunu kaybeden komşusu bir çocuk annesi Sevinç Bilir (52), yuvalarını çok sevdikleri çocuklara açtı.

Hülya Arı, koruyucu ailesi olduğu ikiz erkek çocuklara öz evlatları gibi bakıyor, onların tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.

Arı, AA muhabirine, koruyucu aile olan bir akrabasından etkilenerek 8 yıl önce iki olan evlat sayısını artırmak ve başka hayatlara dokunabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduğunu söyledi.

Talebinin olumlu karşılandığını ve 2 kız kardeşe evini açtığını anlatan Arı, üç yıl birçok şeyi paylaştıkları ve evlerinin adeta sevinç kaynağı olan kızlarının, ailelerinin yanına döndüğünü belirtti.

Arı, kızlarının gitmesinin ardından büyük üzüntü yaşadığını ve bunalıma girdiğini, kuruma yeniden başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Bu kez evinin kapılarını 5 yaşlarındaki ikiz oğullarına açtığını anlatan Arı, "İkizlerimi 5 yaşında aldım, şimdi 9 yaşındalar. İlk başlarda biraz tereddütlerim, korkularım oldu. Hiç erkek çocuğum olmamıştı. Başlarda biraz zorlandım, ondan sonra her şey rayına oturdu. Şu an iki oğlumu hiçbir şeye değişmem." diye konuştu.

Arı, koruyucu ailelik duygusunu başkalarının da tadabilmesi için çok sayıda arkadaşına önerdiğini, kendisinin tavsiyesiyle şu ana kadar 9 kişinin bu uygulama sayesinde çocukların hayatına dokunduğunu aktardı.

Hülya Arı, önerdiği arkadaşlarından birinin de komşusu Sevinç Bilir olduğunu belirterek, birlikte koruyucu ailelik duygusunu yaşadıklarını anlattı.

- Eşini kaza, oğlunu kalp krizi nedeniyle kaybetti

Komşusu sayesinde koruyucu aile olan Sevinç Bilir de (52) 22 yıl önce eşini trafik kazasında, 7 yıl önce de 16 yaşındaki oğlunu kalp krizi sonucu kaybettiğini aktardı.

O dönemde üniversitede okuyan kızının da şehir dışında olması nedeniyle bunalıma girdiğini ve adeta hayata küstüğünü belirten Bilir, "Hülya, bana o dönemde koruyucu aileliği anlattı. Kuruma başvurdum ve iki yıl önce dünya tatlısı iki kardeşi aldım." dedi.

Koruyucu aileliğini üstlendiği kardeş kızlarının 6 ve 7 yaşında olduğunu anlatan Bilir, üç hafta önce de hayatına büyük bir anlam katan 16 yaşında bir kız çocuğuyla yollarının kesiştiğini söyledi.

Bilir, üç kızıyla çok güzel bir aile olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dört çocuklu bir anne olmak hayalimdi, eşim olsaydı kesin olurdu. Çocukları, kalabalığı seviyorum. Birileriyle bir şeyler yapmayı seviyorum. Çok güzel bir duygu '4 çocuğum var' demek. Küçükler kreşe gidiyor. Onlarla beraber oyunlar oynuyoruz, kitap okuyoruz. Onların saçını taramak, onları giydirmek çok güzel bir duygu. Ben boş yaşamışım, keşke daha önceden bunu bilseydim, başka hayatlara dokunsaydım. Benim hayatım çok değişti. 5 yılımı boş yaşamışım. Biz onların hayatlarına dokunmuyoruz, onlar bizim hayatımıza dokunuyor. Bana öyle oldu, onlar benim hayatıma dokundu. Benim suratımın asık olduğunu kimse görmüyor."

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