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Bircan Bali "Hadise 3.5 aylık hamile" demişti! Hadise sonunda patladı

09.09.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanmak üzere olduğu iddiaları gündemdeyken bir iddia da Bircan Bali'den geldi. "Kesin bilgi" diyerek açıklama yapan yorumcu Bircan Bali "Hadise 3.5 aylık hamile ama ağlamasının nedeni..." diyerek açıklama yaptı. Hadise ise bu iddialardan sonra sessizliğini bozdu! Hadise hamile mi? İşte detaylar...

Bircan Bali "Hadise 3.5 aylık hamile" demişti! Hadise sonunda patladı

Hadise'nin evi terk ettiği ve eşi Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığı iddiası günlerdir gündemde. İkilinin birlikte görüntülenmemesi, alyanslarını takmamaları ve Hadise'nin sahnede şarkı söylerken ağlaması iddiaları güçlendirdi. Yeni bir iddia da Bircan Bali'den geldi.

Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada ''Kesin bilgi Hadise 3.5 aylık hamile'' dedi.

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"HAMİLELİĞİ SONLANDI MI?"

Bali açıklamasında "Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" dedi.

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HADİSE'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

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Hadise iddialar sonrası "Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum” açıklamasını yaptı.

Hadis açıklamasında "Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise ve mehmet dinçerler
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu peograma dava açılmalı!! kanıtsız insanlara iftira

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