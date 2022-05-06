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  4. Bircan Bali Mustafa Ceceli'yi hedef aldı! "Hacı Mustafa o dönemlerde yaladı yuttu"

Bircan Bali Mustafa Ceceli'yi hedef aldı! "Hacı Mustafa o dönemlerde yaladı yuttu"

06.05.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali daha önce kendisi hakkında bedduada bulunan Mustafa Ceceli'yi hedef aldı. Azerbaycan'da muhabirlere küfür ettiği iddia edilen Ceceli'ye Bali sert çıktı. Sunucu Bircan Bali açıklamasında "Hacca gittiği dönemlerde çok güçlüydü, Hacı Mustafa o dönemlerde yaladı yuttu, herkesi kandırdı" dedi.

Bircan Bali Mustafa Ceceli'yi hedef aldı! "Hacı Mustafa o dönemlerde yaladı yuttu"

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali Mustafa Ceceli'ye çok kızdı. Bircan Bali geçtiğimiz günlerde kendisine beddua eden Ceceli hakkında olay sözler söyledi. Sunucu Bircan Bali açıklamasında "Hacca gittiği dönemlerde çok güçlüydü, Hacı Mustafa o dönemlerde yaladı yuttu, herkesi kandırdı" dedi.

Bircan Bali Ceceli'nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını söyleyerek "Nerede uyandık eşini yasak aşkınla aldattığında uyandık. Sana ne ya? Seni ne ilgilendirir benim yatak odam. O kadın senin yatak odanı kurcalasa patlayacaktın. Bize beddua etti, gerçek yüzü çıktı. İnsanlara küfürler ediyor" dedi.

Ekran Alıntısı

Bali sinirlerine hakim olamayınca "Hacı Mustafa'nın küfür dolu Azerbaycan gezisi" diyerek çıkıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Mustafa Ceceli
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