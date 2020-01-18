MAGAZİN
  4. Birce Akalay'dan Kalben'e: İyi ki sevgilim oldun

Birce Akalay'dan Kalben'e: İyi ki sevgilim oldun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Şimdilerde Babil dizisi kadrosunda izlediğimiz oyuncu Birce Akalay, şarkıcı dostu Kalben ile çekilmiş bir selfiesi üzerinden onun doğum gününü kutladı.

Birce Akalay'dan Kalben'e: İyi ki sevgilim oldun

Geçen yıl 7 Kocalı Hürmüz oyunu ile sahneye çıkan ve büyük beğeni alan Birce Akalay, yeni sezonla birlikte Babil adlı dizinin kadrosuna dahil oldu. Sevenleriyle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kuran güzel oyuncu bu defa hesabını bir doğum günü kutlaması için kullandı.

Yakın dostu şarkıcı Kalben ile çekilmiş bir selfiesini Instagram hesabının hikaye kısmından kullanan Birce Akalay, fotoğrafın üzerine: “İyi ki doğdun, sevgilim oldun! Kuş konsun kalbine, Kalp Hanım!” notunu düştü.

birce-akalay-instagram

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Sagopa Kajmer'e şok! Soruşturma başlatıldıSagopa Kajmer'e şok! Soruşturma başlatıldı
Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyorTüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kalben, Birce Akalay, doğum günü,

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Yunanistan'a hacker şoku! 'Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak'

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Mucize Doktor'da Ali ve Ferman'ı üzen haber

Mucize Doktor'da Ali ve Ferman'ı üzen haber

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Usta oyuncu Ahmet Mekin hastanedeki eşinin başından ayrılmıyor

Büyük usta 'Sevgi emektir' sözünün hakkını verdi! Başından ayrılmıyor

Sagopa Kajmer ifadeye çağrıldı

Sagopa Kajmer'e şok! Soruşturma başlatıldı

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Sanat merkezi gibi lokanta

Sanat merkezi gibi lokanta

Nil Karaibrahimgil makyajsız haliyle tam not aldı

Makyajsız haliyle şaşırttı

Rita Ora bunu hep yapıyor! Paylaşımı olay oldu

Rita Ora bunu hep yapıyor! Paylaşımı olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.