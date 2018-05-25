Birce Akalay'dan Sarp Levendoğlu itirafı

İş ve özel hayatıyla ilgili birçok soruya içtenlikle yanıt veren 33 yaşındaki güzel oyuncu, bir öğrencinin “Gerçek aşkın bir kez mi yaşandığına inanıyorsunuz?” sorusuna espriyle karışık önce yanıt vermek istemedi. Ancak daha sonra 2011’de Kapadokya’da evlenip bir yıl sonra boşandığı rol arkadaşı Murat Ünalmış’a ve 2014 ile 2017 yılları arası evli kaldığı ikinci eşi Sarp Levendoğlu’na gönderme olarak algılanan çok konuşulacak şu itirafları yaptı:

Medyatava’nın haberine göre, Birce Akalay: Bunun cevabını vermeyeceğim. Bilmiyorum çünkü… Gerçekten bilmiyorum.Yani cevabını bilmiyorum. Çünkü çok yanlış birine soruyorsun. İki kere evlenmiş bir kadınım ben… Şimdi çok realist konuşuyorum yani… Bir kere yaşandığına inanıyor olsam neden iki defa evleneyim? Yani… Bilmiyorum o yüzden… Belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum ama o aşk değil. O yüzden evlenip evlenip boşanıyorum. Onu da bilmiyorum. Anladım mı? Bildiğim bir şey değil. O yüzden yanlış adres…

Ünlü oyuncu “Küçük Ağa” dizisinin setinde tanıştığı ve geçen kış da boşandığı Sarp Levendoğlu ile ilgili soru karşısında ise ne yapacağını şaşırdı. İşte o diyalog: