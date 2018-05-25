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Birce Akalay'dan Sarp Levendoğlu itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 14:00 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Birce Akalay, Kıbrıs'ta bulunan bir üniversite’nin düzenlediği söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Birce Akalay'dan Sarp Levendoğlu itirafı

İş ve özel hayatıyla ilgili birçok soruya içtenlikle yanıt veren 33 yaşındaki güzel oyuncu, bir öğrencinin “Gerçek aşkın bir kez mi yaşandığına inanıyorsunuz?” sorusuna espriyle karışık önce yanıt vermek istemedi. Ancak daha sonra 2011’de Kapadokya’da evlenip bir yıl sonra boşandığı rol arkadaşı Murat Ünalmış’a ve 2014 ile 2017 yılları arası evli kaldığı ikinci eşi Sarp Levendoğlu’na gönderme olarak algılanan çok konuşulacak şu itirafları yaptı:

Medyatava’nın haberine göre, Birce Akalay: Bunun cevabını vermeyeceğim. Bilmiyorum çünkü… Gerçekten bilmiyorum.Yani cevabını bilmiyorum. Çünkü çok yanlış birine soruyorsun. İki kere evlenmiş bir kadınım ben… Şimdi çok realist konuşuyorum yani… Bir kere yaşandığına inanıyor olsam neden iki defa evleneyim? Yani… Bilmiyorum o yüzden… Belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum ama o aşk değil. O yüzden evlenip evlenip boşanıyorum. Onu da bilmiyorum. Anladım mı? Bildiğim bir şey değil. O yüzden yanlış adres…

Ünlü oyuncu “Küçük Ağa” dizisinin setinde tanıştığı ve geçen kış da boşandığı Sarp Levendoğlu ile ilgili soru karşısında ise ne yapacağını şaşırdı. İşte o diyalog:

Öğrenci: Eski eşiniz Sarp bey, rol arkadaşınızdı aynı anda… Rolünden etkilendiniz mi hiç? Ya da sadece Sarp bey olduğu için mi onunla evlendiniz? İlla ki etkilendiniz mesela, karakterinden…

Birce Akalay: Bunun cevabını biraz önce arkadaşınızın sorusunda verdim. Ben onun haricinde karakterden niye etkileneyim ki?

Öğrenci: Mesela oyunculuğundan

Birce Akalay: Gerçekten böyle merak ediyor muyuz? Böyle bir algı var mı? Yani bir insanla seviyorum, evleniyorum ama onun oynadığı karakterden etkilenerek mi bir anda?

Öğrenci: Sadece herhangi bir huyu mesela. Oynayışı, karakter, oyunculuk özelliği… Bunlar hani kişilik…

Birce Akalay: Oyunculuk üzerine iyi bir oyuncu olması, tabii ki mesleki olarak zeki ve işini iyi yapan bir insan olması tabii ki karakteristik bir özellik. Bunun oynadığı rolle uzaktan yakından alakası yok.

Birce Akalay, söyleşide en büyük şoku ise Kapadokya’da ‘Yer Gök Aşk’ dizisini çekerken sete ziyarete gidip kullandığı yatağa yattığını itiraf eden bir öğrencinin sözlerini yanlış anladığı sırada yaşadı. Daha sonra gerçeği anlayınca şoku üzerinden atıp öğrenciyi alkışladı.

Birce Akalay: Ne? Bir dakika benim yaşadığım eve mi?

Öğrenci: Hayır hayır, dizide yaşadığınız ev!

Birce Akalay: Haaa. Biri diyor ki, bu ne azim?

Öğrenci: Parfümünüzden bile sıktım.


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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay Sarp Levendoğlu

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