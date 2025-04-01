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TRT dizisi Teşkilat'ın başrolüydü! Aybüke Pusat 2 Nisan'daki ekonomik boykot çağrısına destek verdi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan boykot süreci, gün geçtikçe büyüyor. Sosyal medyada çağrıda bulunan üniversite öğrencileri, tüm vatandaşları 2 Nisan günü hiçbir şey satın almamaya davet etti. TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu AYbüke Pusat, boykot çağrısına destek verdi.

TRT dizisi Teşkilat'ın başrolüydü! Aybüke Pusat 2 Nisan'daki ekonomik boykot çağrısına destek verdi
Jale Uslu

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmasıyla beraber CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'deki meydanda toplanan kalabalığa bazı markaların isimlerini vererek boykot çağrısı yapmıştı. Sadece CHP'nin hazırladığı listeyle sınırlı kalmayan boykot çağrısı gün geçtikçe büyüdü.

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Özgür Özel'in başlattığı boykot çağrısını sosyal medyada öğrenciler, Ramazan Bayramı sonrası 2 Nisan'da başlatacakları 'ekonomik boykot' kampanyasına destek istedi. Üniversiteliler sosyal medyada yaptıkları çağrıda “Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz” diyerek ve 2 Nisan’da hiçbir şey satın almamayı önerdi.

TEŞKİLAT'IN YILDIZINDAN DESTEK GELDİ!

Birçok siyasi ve ünlü isimlerde öğrencilerin 'ekonomik boykot' çağrısına destek verdi. O isimlerden biri de TRT dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat oldu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından boykot çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Aybüke Pusat teşkilat
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