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  4. Birce Akalay ile anılıyordu! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı

Birce Akalay ile anılıyordu! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı

02.01.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisindeki partneri Birce Akalay ile sık sık anılan İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan’la ilk kez fotoğrafını paylaştı. İbrahim Çelikkol'un romantik karesine beğeni yağdı.

Birce Akalay ile anılıyordu! İbrahim Çelikkol sevgilisini paylaştı

2017'de rol aldıkları dizinin setinde tanışan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyordu. Haklarındaki söylentileri yalanlayan ikili dost olduğunu söylese de pozları sosyal medyada gündem oluyordu.

Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde birlikte rol alan ikiliden İbrahim çelikkol şaşırtan bir aşk paylaşımı yaptı.

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5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Ünlü bir yemek programı yapan ve yemek kitapları bulunan sosyetik güzel Natali Yarcan ile aşk pozunu paylaşan İbrahim Çelikkol'a beğeni yağdı.


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