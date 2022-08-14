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Birce Akalay ile sahneleri çok konuşulmuştu! İbrahim Çelikkol'un yeni imajı olay

14.08.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birce Akalay ile öpüşme sahneleri çok konuşulan İbrahim Çelikkol'un yeni imajı olay oldu. Bir süre önce eşinden boşanan 40 yaşındaki İbrahim Çelikkol tarzını değiştirdi.

Birce Akalay ile sahneleri çok konuşulmuştu! İbrahim Çelikkol'un yeni imajı olay

2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolü paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Kuş Uçuşu'nda da bir araya gelmişti. Dizide eski sevgiliyi oynayan ikilinin öpüşme sahneleri uzun süre gündem olmuştu. Dizinin günlerce konuşulmasından sonra tatile de birlikte çıkan iki arkadaş hakkında aşk iddiaları da ortaya atılmıştı.

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Uzun yıllardır dost olan ikiliden İbrahim Çelikkol son günlerde ise yeni imajıyla gündemde. 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu herkesi son haliyle şaşırttı.

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Saç ve sakalını uzatan Çelikkol'u görenler bir hayli şaşırdı. Başarılı oyuncunun tarzına "Karizma olmuş", "Her halin güzel" yorumları yapıldı.

Birce Akalay, çok konuşulan Kuş Uçuşu dizisi sonrası gündem oldu! &quot;İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu oldum&quot;Birce Akalay, çok konuşulan Kuş Uçuşu dizisi sonrası gündem oldu! "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu oldum"


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Birce Akalay İbrahim Çelikkol
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