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Birce Akalay Kuş Uçuşu sonrası gündem oldu! "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu oldum"

05.06.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk, Defne Kayalar ve Şifanur Gül gibi başarılı isimler yer aldığı Netflix dizisi Kuş Uçuşu günlerdir gündemde. İddialı sahnelerin yer aldığı dizide Birce Akalay'ın oyunculuğuna yorum yağdı. Akalay sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Birce Akalay Kuş Uçuşu sonrası gündem oldu! "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu oldum"

İki farklı kuşak ve iki farklı kadının çatışmasını konu alan Netflix dizisi Kuş Uçuşu gündeme bomba gibi düştü. Kuş Uçuşu oyuncuları arasında Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk, Defne Kayalar ve Şifanur Gül gibi başarılı isimler yer alıyor. Kuş Uçuşu dizisinde Birce Akalay'ı izleyenler Twitter'da ünlü oyuncuyu en çok konuşulan konular arasına soktu.

Kuş Uçuşu dizisindeki başarılı oyunculuğuna övgüler alan Akalay sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kuş Uçuşu'nun Lale'si paylaşımında şunları yazdı:

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"İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu ve gururlu olduğumu ve tüm yorumlarınıza ve sevginize minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok ama çok teşekkür ederim. Bu hikaye tüm ekibimizin emeğiyle gerçek oldu. İyi ki!!!!"

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ÖPÜŞME SAHNELERİ OLAY OLDU

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un karşılıklı sahneleri de çok konuşuldu. İkilinin bazı sahneleri oldukça cesur bulundu. Dizide öne çıkan Miray Daner de öpüşme sahneleriyle gündem olmuştu.

Miray Daner'in Kuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri olay olduMiray Daner'in Kuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri olay oldu


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Anahtar Kelimeler:
Netflix Birce Akalay İrem Sak
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