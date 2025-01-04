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Birce Akalay imaj tazeledi! Görenler tanıyamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.01.2025 10:02
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Son olarak Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde rol alan ünlü oyuncu Birce Akalay şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı olay olan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü ismin son hali yorum yağmuruna tutuldu.

Birce Akalay imaj tazeledi! Görenler tanıyamadı

Son dönemde "Mezarlık", "Kuş Uçuşu" "Bir Cumhuriyet Şarkısı" gibi yapımlarda boy gösteren Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay sevgilisi ile çıktığı tatilden paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı.

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Ünlü ismin peş peşe yayınladığı pozlar kısa sürede beğeni toplarken Birce Akalay'ın yaptığı imaj değişikliği de dikkatlerden kaçmadı.

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Birce Akalay'ın fotoğraflarda sarı saçları dikkat çekti. Ünlü ismin son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Akalay'ın yeni görüntüsüne bazı sosyal medya kullanıcıları'çok yakışmış', 'harika görünüyorsun', 'her halinle güzelsin' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'peruk olduğunu söyle' gibi yorumlar yaptılar.

Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay
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