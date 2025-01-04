Birce Akalay imaj tazeledi! Görenler tanıyamadı

Son dönemde "Mezarlık", "Kuş Uçuşu" "Bir Cumhuriyet Şarkısı" gibi yapımlarda boy gösteren Birce Akalay, rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay sevgilisi ile çıktığı tatilden paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı.

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı pozlar kısa sürede beğeni toplarken Birce Akalay'ın yaptığı imaj değişikliği de dikkatlerden kaçmadı.

Birce Akalay'ın fotoğraflarda sarı saçları dikkat çekti. Ünlü ismin son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Akalay'ın yeni görüntüsüne bazı sosyal medya kullanıcıları'çok yakışmış', 'harika görünüyorsun', 'her halinle güzelsin' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'peruk olduğunu söyle' gibi yorumlar yaptılar.