Birce Akalay’ın dönüşü muhteşem olacak!

Birce Akalay, yakında yeniden setlere çıkacak. Oyunu, dijital bir dizi projesinden gelen teklifi kabul etti. Meriç Acemi’nin Netflix için senaryosunu yazmaya başladığı Kuş Uçuşu isimli dizinin başrolünde Birce Akalay’ın yer alacağı açıklandı. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncu, 2021 yılında yine setlerde yerini alacak.

Kuş Uçuşu isimli dizinin oyuncu kadrosunun belirlenmesine devam edildiği de ortaya çıktı. Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilginç de bir konusu var.

Bir televizyon kanalında geçen hikâyede, farklı yaş kuşakları arasındaki durumlara yönelik hikaye anlatılacak.

BİRCE AKALAY KARİYERİ

2007 yılından bu yana setlerde yer alan Birce Akalay, ilk olarak Kader isimli dizide görünmüştü. Ardından Asi dizisinde Zeynep karakteri ile kendini gösteren oyuncu, Yer Gök Aşk dizisindeki Havva ile de akıllara yazıldı.

Ben Onu Çok Sevdim, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah Beyaz Aşk, Ağlama Anne ve Babil ünlü oyununun yer aldığı diğer diziler oldu. Birce Akalay çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı.

