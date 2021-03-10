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Birce Akalay’ın dönüşü muhteşem olacak!

10.03.2021 07:14 | Son Güncelleme:
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Birce Akalay’ın dönüşü muhteşem olacak!

Birce Akalay, Netflix dizisi ile ekranlara dönüyor. Son olarak Star Tv’nin Babil dizisinde boy gösteren Birce Akalay, Kuş Uçuşu adlı dizide rol alacak.

Birce Akalay, yakında yeniden setlere çıkacak. Oyunu, dijital bir dizi projesinden gelen teklifi kabul etti. Meriç Acemi’nin Netflix için senaryosunu yazmaya başladığı Kuş Uçuşu isimli dizinin başrolünde Birce Akalay’ın yer alacağı açıklandı. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncu, 2021 yılında yine setlerde yerini alacak.

Kuş Uçuşu isimli dizinin oyuncu kadrosunun belirlenmesine devam edildiği de ortaya çıktı. Deniz Yorulmazer’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin ilginç de bir konusu var.

Bir televizyon kanalında geçen hikâyede, farklı yaş kuşakları arasındaki durumlara yönelik hikaye anlatılacak.

BİRCE AKALAY KARİYERİ

2007 yılından bu yana setlerde yer alan Birce Akalay, ilk olarak Kader isimli dizide görünmüştü. Ardından Asi dizisinde Zeynep karakteri ile kendini gösteren oyuncu, Yer Gök Aşk dizisindeki Havva ile de akıllara yazıldı.

Ben Onu Çok Sevdim, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah Beyaz Aşk, Ağlama Anne ve Babil ünlü oyununun yer aldığı diğer diziler oldu. Birce Akalay çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı.

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Netflix Babil dizisi Birce Akalay
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