Birce Akalay kalbine yerleşen virüs yüzünden ölümden döndü

Güzel oyuncu Birce Akalay hayranlarını korkuttu. Bir süredir ortalarda görünmeyen Akalay'ın geçirdiği hastalık yüzünden ölümden döndüğü öğrenildi.

VİRÜS KALP KASINA YERLEŞTİ

Akalay, Nisan ayında yakalandığı suçiçeği virüsünün kalp kasına yerleşmesi nedeniyle tedavi altına alınmış. Kalbindeki düzensizlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan genç oyuncu burada oldukça ciddi bir tedavi geçirdi.

SEVENLERİNİ ÜZMEMEK İÇİN DURUMU GİZLEDİ

Sevenlerini üzmemek için durumunu gizleyen yetenekli sanatçı, tedaviyle enfeksiyondan kurtulmuş ve kalp kasının kendi kendini onarmasını bekliyor.

"GÜNDELİK İŞ YAPARKEN BİLE YORULUYORUM"

Bir arkadaşına "gündelik işler yaparken bile yoruluyorum" diyen Birce Akalay, bir süre evinde dinlenecek.

HAYRANLARI ŞİFA DUALARI GÖNDERDİ

Güzel sanatçının geçirdiği hastalık sevenlerini çok üzdü. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da pek çok hayranı sanatçının geçirdiği rahatsızlığa olan üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi. Özellikle Arap ülkelerindeki hayranları da sanatçıya şifa dualarını gönderdi.

"ARTIK GAYET İYİYİM"

Bu yoğun ilgiye Birce Akalay da kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından, "Hepinizi görüyorum ve kalbimden teşekkür ediyorum. Benim de sizi çok sevdiğimi unutmayın. Artık gayet iyiyim. Geçti gitti.." diye yazdı.

