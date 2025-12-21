Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz çocuklarını paylaştı! "Tarikat veliahtı" iddiaları vardı

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz gözlerden uzak yaşıyor. Yeni yaşını kutlayan Şaşmaz şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Necati Şaşmaz gözlerden uzak büyüttüğü iki oğlunun son halini paylaştı. Şaşmaz'ın Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adından iki oğlu var.

Nagehan Kaşıkçı daha önce boşanma sürecinde ilginç iddialarda bulununca çocuklar da gündeme gelmişti. Eski eş mahkemeye sunduğu beyanlarda Şaşmaz’ın kendisini “mehdi olarak gördüğünü” öne sürerken, Kadiri tarikatına ait bir zikir videosu da dosyaya girmişti.

Kaşıkçı, oğullarının tarikatın “veliahtı” olarak görüldüğünü iddia ederek çocuğun bu yapıyla ilişkilendirilmesine karşı çıktığını söylemişti.



Tarafların açıklamaları ve mahkeme sürecindeki detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.