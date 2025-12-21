MAGAZİN

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz çocuklarını paylaştı! "Tarikat veliahtı" iddiaları vardı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolüyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz kural bozdu ve oğullarını paylaştı. Doğum gününden paylaşımlar yapan Şaşmaz'ın çocuklarının değişimi gündem oldu.

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz çocuklarını paylaştı! "Tarikat veliahtı" iddiaları vardı

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz gözlerden uzak yaşıyor. Yeni yaşını kutlayan Şaşmaz şaşırtan bir paylaşım yaptı.

Necati Şaşmaz gözlerden uzak büyüttüğü iki oğlunun son halini paylaştı. Şaşmaz'ın Nagehan Kaşıkçı ile evliliğinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adından iki oğlu var.

Kurtlar Vadisi nin Polat Alemdar ı Necati Şaşmaz çocuklarını paylaştı! "Tarikat veliahtı" iddiaları vardı 1

Nagehan Kaşıkçı daha önce boşanma sürecinde ilginç iddialarda bulununca çocuklar da gündeme gelmişti. Eski eş mahkemeye sunduğu beyanlarda Şaşmaz’ın kendisini “mehdi olarak gördüğünü” öne sürerken, Kadiri tarikatına ait bir zikir videosu da dosyaya girmişti.

Kurtlar Vadisi nin Polat Alemdar ı Necati Şaşmaz çocuklarını paylaştı! "Tarikat veliahtı" iddiaları vardı 2

Kaşıkçı, oğullarının tarikatın “veliahtı” olarak görüldüğünü iddia ederek çocuğun bu yapıyla ilişkilendirilmesine karşı çıktığını söylemişti.

Kurtlar Vadisi nin Polat Alemdar ı Necati Şaşmaz çocuklarını paylaştı! "Tarikat veliahtı" iddiaları vardı 3
Tarafların açıklamaları ve mahkeme sürecindeki detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

