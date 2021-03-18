Birce Akalay, Netflix dizisi Kuş Uçuşu'yla ekranlara dönüyor!

Son olarak Star'da yayınlanan Babil dizisinde rol alan Birce Akalay, yeni dizisi Kuş Uçuşu'yla ekrana dönüyor.

Birce Akalay, yeni dizi heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. 36 yaşındaki Birce Akalay yeni dizi heyecanını "Her anının tadını çıkarabilmek için gün sayıyorum. Her geçen gün daha derinine indikçe ballanıyor Kuş Uçuşu" diye paylaştı.

Netflix'te yayınlanacak Kuş Uçuşu dizisinin yapımını Ay Yapım, senaryosunu Meriç Acemi üstleniyor.



Kuş Uçuşu adlı dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturacak. Cast çalışmaları devam eden dizide, bir TV kanalında geçen dizide farklı yaş kuşaklarının hikâyesi anlatılılıyor.

