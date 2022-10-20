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Birce Akalay paylaştı, İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum geldi: "Mermiler seksin..."

20.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisindeki performansıyla dikkat çeken Birce Akalay markası için tarzını yeniledi. Burnuna piercing takan ve iddialı bir imajla kamera önüne geçen Akalay'ı gören yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ve İrem Sak kendini tutamadı. İşte Birce Akalay'ın son haline gelen yorumlar...

Birce Akalay paylaştı, İbrahim Çelikkol’dan bomba yorum geldi: "Mermiler seksin..."

Birce Akalay kendi takı markasını yarattı. Markası için imaj tazeleyen, takıları ve makyajıyla herkesin beğenisini toplayan Birce Akalay son halini de sosyal medyadan paylaştı.

Kuş Uçuşu dizisindeki ateşli sahneleri çok konuşulan Akalay'a ilk yorum İbrahim Çelikkol'dan geldi. Sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen ve yakın arkadaş oldukları bilinen ikiliden Çelikkol arkadaşına "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Yine aynı dizide yer alan İrem Sak ise Birce Akalay'a "Belindeki kemer olayım saçındaki toka olayım" dedi.

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Birce Akalay'ın son haline hayranlarından da beğeni yağdı.

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