Birce Akalay sevgilisi Hakan Kurtaş'ı öptüğü pozunu paylaştı! Yorumlara kapadı

Küçük Ağa, Mezarlık, Kuş Uçuşu ve Deliormanlı gibi yapımlarla adından söz ettiren Birce Akalay, oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Meslektaşı Hakan Kurtaş ile bir süredir beraber olan Akalay, Instagram hesabından sevgilisini öptüğü pozunu paylaştı.

BAKIŞLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda bir davette beraber görüntülenen taze çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş hem şıklıkları hem de aşk dolu bakışlarıyla geceye damga vurmuştu.

ÜNLÜ ÇİFTTEN ÖPÜCÜK POZU

Bir dönem Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenip boşanan Birce Akalay şimdilerde oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyor.

Güzel oyuncu Birce Akalay sevgilisi Hakan Kurtaş'ı öperken çektiği pozunu Instagram hesabının hikayeler kısmında paylaştı.

Akalay, romantik pozunu hikayeye yanıt verme özelliğini kapatarak paylaştı.