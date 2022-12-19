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Birce Akalay sorulan o soruya sinirlendi! "Çok çirkin oluyor"

19.12.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisindeki performansıyla uzun süre gündemde kalan Birce Akalay, İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen törende "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Akalay "Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?" sorusuna sinirlendi.

Birce Akalay sorulan o soruya sinirlendi! "Çok çirkin oluyor"

İbrahim Çelikkol ile paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Birce Akalay, İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından 'En İyi Sosyal Medya Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Birce Akalay, ödül aldıktan sonra kamera karşısında geçti. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan oyuncu, duyduğu bir soruya sinirlenerek tepki gösterdi.

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Basın mensuplarıyla konuşan Akalay, "Birce Hanım bugün burada almış olduğunuz ödülün sizin için çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce aldığınız ödüller sizin için samimi değil miydi?" sorusu üzerine sinirlendi. Tepki göstererek cevap veren Birce Akalay "Böyle kötü anlamlar çıkarmayın üniversite öğrencilerinden aldığım bir ödül. Samimiyetsiz miydi diye sorular sormayın. Çok çirkin oluyor. Her aldığım ödül benim için çok değerli öyle yorumlayın" şeklinde konuştu. (SnobMagazin)

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