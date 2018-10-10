Birçok köklü takım kendi liglerinde galibiyeti unuttu

Sezona iyi başlamalarına rağmen Bundesliga'dan Bayern Münih ile La Liga'dan Real Madrid ve Barcelona, son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayarak zirve yarışında yara aldı. Premier Lig'de Manchester United, Serie A'da Milan, Ligue 1'de Monaco ve Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ise sezona kötü başlangıç yapan takımlar olarak öne çıktı.

Bayern Münih 6'ncı sıraya geriledi

Tecrübeli Alman teknik direktör Jupp Heynckes ile yollarını ayırmasının ardından Hırvat teknik adam Niko Kovac ile sezona başlayan Bayern Münih, beklentileri henüz karşılayamadı. Bundesliga'da son 6 sezondur üst üste şampiyonluklar yaşayan Bavyera temsilcisi, bu sezon ilk 4 maçını kazanarak ligde liderlik koltuğuna oturmasına rağmen son 3 haftada sadece 1 puan toplayarak 6'ncı sıraya kadar geriledi. Bayern Münih, ligin 5. haftasından itibaren evinde Augsburg ile 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Hertha Berin'e 2-0, son olarak da Borussia Mönchengladbach'a 3-0 kaybetti.

Ligde aldığı kötü sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Bayern Münih, E Grubu ikinci maçında Allianz Arena'da ağırladığı Ajax ile de 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğunu Hollanda temsilcisine kaptırdı.