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Birçok köklü takımı çalıştırmıştı! Gaziantepli teknik adam Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti

15.08.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in ünlü teknik adamlarından Sakıp Özberk, akşam saatlerinde yazlığında denize girdi ve boğularak hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Gaziantepli teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti. Gaziantep27'de geçen habere göre, İskenderun Arsuz'daki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti.

Sakıp Özberk daha önce Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Konyaspor, Samsunspor Adana Demirspor ve birçok kulübü çalıştırmıştı.

SAKIP ÖZBERK KİMDİR?

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Sakıp Özberk 1945 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Futbolcu olan Sakıp Özberk, Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda forma giydi.

Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Özberk, Siirt YSE Spor, Petrolofisi, Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay SK, Bursaspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor takımlarını yönetti.

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