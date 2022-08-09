Birdenbire eş anlamlısı nedir? Birdenbirenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bazı kelimeler ile aynı anlama gelen birden fazla kelime olabilir. Birdenbire kelimesi ile aynı anlama gelen kelimeler, birden fazladır. Birdenbire eş anlamlısı olan sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir. Okunuşu ve yazılışı farklılıklar gösterse de cümle içerisinde kullanımı aynı anlamı ifade eder ve bir anlam bozukluğuna sebep olmaz.

Birdenbire Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Birdenbire kelimesinin anlamı ansızın, beklenmedik ve bir anda demektir. Şaşırma ve durum belirtme anlamları içeren sözcük birden fazla kelime ile ifade edilebilir. Birdenbirenin eş anlamlısı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

Ansızın

Hemencecik

Aniden

Ani

Yekten

Beklenmedik

Durup dururken

Birdenbire yerine en sık kullanılan eş anlamlı kelimeler arasında ansızın ve aniden yer alır. Pek çok şiir cümlesinde de birdenbire kelimesinin eş anlamı olan kelimelere rastlamak mümkündür.

Birdenbirenin Eş Anlamlıları ile Örnek Cümleler

Birdenbire sözcüğü ile aynı anlama gelen eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde kullanılabilir. Birdenbire yerine eş anlamlısı kelimelerin günlük hayatta konuşma dilinde ve yazışma metinlerinde kullanılması mümkündür.

Birdenbire kelimesi ile aynı anlama gelen sözcükler ile örnek cümleler şu şekilde olabilir:

Ansızın gelen fırtına tüm halkı şaşkına uğrattı.

Hemencecik kendine ve hayatına çeki düzen vermelisin.

Aklıma aniden eski güzel günler geldi.

Annesinin ani kararı ile bu şehirden gitmek için hazırlık yapmaya başladılar.

Bazen yekten bir düşünce beni alıp çok uzaklara götürüyor.

Beklenmedik anlarda gelen sürprizler beni hep mutlu ediyor.

Aramızdaki her şey durup dururken alt üst oldu.



