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Bire bir kopyası! Yeni Mohamed Salah, Orhanlıspor'dan çıktı! Yasin Cengiz: "Bir kadın Salah sandı, kucağına aldı"

10.10.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'i kasıp kavuruyor. Mısırlı yıldızın sergilediği futbol, tüm dünyada neredeyse her gün manşetleri süslerken, İstanbul'da ortaya çıkan detay herkesi şaşırttı. İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alan Orhanlıspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Yasin Cengiz, Mohamed Salah'a olan benzerliğiyle gündeme oturdu. Cengiz'in yıldız futbolcuya benzemesi, sosyal medyada oldukça konuşuldu...

Bire bir kopyası! Yeni Mohamed Salah, Orhanlıspor'dan çıktı! Yasin Cengiz: "Bir kadın Salah sandı, kucağına aldı"

İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un formasını giyen Mohamed Salah, yıllardır dünya futbolunun en çok konuşulan oyuncuları arasında yer aldı. Kırmızılar'da 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Caraboa Kupası ve 1 FA Cup kazanan Mısırlı yıldıza bire bir benzeyen kişi İstanbul'da ortaya çıktı.

Yasin Cengiz... Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah'ın adeta kopyası olan Yasin Cengiz, İstanbul'un Tuzla ilçesinde yer alan Orhanlıspor'da forma giyiyor.

Mısırlı yıldıza benzerliğiyle ön plana çıkan ancak sağ bek mevkisinde forma giyen Cengiz, en büyük hayalinin Mohamed Salah ile tanışmak olduğunu söyledi.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasını beklediğini söyleyen Cengiz, yaşadığı anıları da anlattı.

İŞTE YASİN CENGİZ'İN SÖZLERİ;

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"BU, SALAH DEĞİL Mİ?"

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"Beni gören insanlar şaşırıyor, 'Aaa bu Salah değil mi ya?' diyorlar. İş teklifi aldım, 'Liverpool forması giyin, gel burada çalış' dediler. Gittiğim takımlarda beklenti çok fazla oluyor. 'Salah'a benziyor, acaba onun gibi mi?' diyorlar."

"BİR KADIN BENİ KUCAĞINA ALDI"

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"Bir kadın beni Salah sandı ve fotoğraf çekerken, kucağına aldı. Orada utanmıştım biraz. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak. Liverpool'un finale kalmasını istiyorum, eğer kalırlarsa Salah ile görüşmek isterim."


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