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Birecik’teki vatandaşlara gıda yardımı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.05.2020 17:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik ilçesini ziyaret ederek belediye tarafından hazırlanan yardım malzemelerini dağıttı.Ziyaretleri kapsamında Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile bir araya gelen Beyazgül, Birecik Belediyesi tarafından kurulan aş evine geçerek burada günlük 3 bin 200 kişiye verilen yemek kazanlarının başına geçti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik ilçesini ziyaret ederek belediye tarafından hazırlanan yardım malzemelerini dağıttı.
Ziyaretleri kapsamında Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile bir araya gelen Beyazgül, Birecik Belediyesi tarafından kurulan aş evine geçerek burada günlük 3 bin 200 kişiye verilen yemek kazanlarının başına geçti. Burada Başkan Beyazgül ve Başkan Mirkelam Maddi durumu iyi olmayan ve evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için iftar kumanyası hazırladı. Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, “Birecikli tüm hemşehrilerimi selamlıyorum. Bugün Mahmut Mirkelam Başkanımızın misafiri olarak Birecik ilçemize geldik. Ramazan ayı ve Koronavirüsünün olduğu bu dönemde yapılması gereken her şeyi Başkanımız yapıyor. Kendi şahsının önceliği ile Birecik Belediyesi bünyesinde ve iş adamları ile yardım kolileri hazırlayarak vatandaşlarımıza dağıtırken. Bir yandan da günlük 3 bin 200 kişiye yemek yardımı yapılıyor. Huzurlarınızda kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizlerde ziyarete gelirken elimiz boş gelmeyerek Büyükşehir Belediyemizin yardım kolileri ile geldik. Bu arada bu süreçte gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan ve emek veren tüm personellere teşekkür ediyorum” dedi.
Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ise, “Bu gün Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere yardım kolileri ile ziyarete geldi Allah kendilerinden razı olsun. Buradaki amacımız maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım ederek Ramazan sofralarını biraz da olsa şenlendirmektir amacımız. Bir sefer yardımlarımızı yapmıştık şuanda ikinci sefer yardımlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

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Ercan Eczanesi
Merkez
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Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
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