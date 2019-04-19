Birevim Elazığspor 1 - 2 Osmanlıspor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Elazığspor ve Osmanlıspor, Elazığ Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Karşılaşmanın 49. dakikasında Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Kadir Bekmezci, penaltıdan bulduğu golle takımını 1-0 öne geçiren golü ağlara gönderdi.
Bu skorla Osmanlıspor, puanını 54'e çıkartarak maç fazlasıyla 4.'lük koltuğuna oturdu ve play-offa bir adım daha yaklaştı.
Bu sezon oldukça formsuz bir dönem geçiren Elazığspor ise galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Oynadığı son 10 karşılaşmada 2 galibiyet 8 mağlubiyet alan Elazığspor, bu sonuçla 23 puanla 17. sırada yer alarak düşme hattında kalmaya devam etti.
Elazığspor, gelecek hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Osmanlıspor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gueye’nin şutu auta çıktı.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Elazığspor atağında Kamara’nın ceza sahası içine gönderdiği topa arka direkte bekleyen Diarra dokundu meşin yuvarlak auta gitti.
30. dakikada Sinan Kurt’un ceza ceza sahası yayında çektiği şutu kaleci kornere çeldi.
45. dakikada Caner Arıcı’nın ortasında kaleci boşa çıktı. Topu önünde bulan Burhan Eşer şutunu çekti topu üsten auta çıktı.
49. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Kadir Bekmezci gole çevirdi. 1-0
69. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Todoroviç kafayla dokundu, direğe çarparak oyun alanına dönen topu savunma kornere gönderdi.
85. dakikada sol kanattan yapılan ortaya Sinan Kurt dokundu, top ağlarla buluştu. 1-1
90+4. dakikada yapılan ortaya gelişine vuran Galip topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Malatya Stadyumu
Hakemler: Ali Şansalan xx , Mehmet Kısal xx, Abdullah Bora Özkara xx
Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan xx, Dıarra xx, Murathan Özen xx, Gökhan Akkan xx, Ahmet Burak Solakel xx, Kadir Bekmezci xxx, Mustafa Eskihellaç xxx, Abdülkadir Kayalı x (Cengizhan Akgün dk. 46 x), Kadir Taşoğlu x, Lamine Diarra x (Bakamenga dk. 88 ?), Kamara xx (Serdar Özbayraktar dk. 75 x)
Osmanlıspor: Karcemarkas xx, Caner Arıcı xx, Ali Eren xx, Numan Çürüksu xxx, Anıl Karaer xx, Sinan Kurt xxx, Todoroviç xx (Mertan dk. 58 x) , Burhan Eşer xx, Hasan xx, Matthew xx (Galip dk. 65 xx), Gueye xx (Sloan Privat dk. 77 x)
Goller: Kadir Bekmezci (dk. 49 pen.) (Birevim Elazığspor), Sinan Kurt (dk. 85), Galip (dk. 90+4) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Caner Arıcı, Matthew, Anıl (Osmanlıspor), Cengizhan, Abdülkadir (Birevim Elazığspor)
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