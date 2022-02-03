YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Birevim mobil uygulamasını yeniledi

Birevim mobil uygulamasını yeniledi

03.02.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birevim Genel Müdürü Mahir Orak: - "Gelişen teknolojiyle birlikte mobil uygulama kullanım oranında yaşanan artış dijitalleşmeyi de beraberinde getiriyor" - "Birevim’in sürekli gelişen ve çağa ayak uydurarak daha iyi hizmet verme arzusunun bir örneği olan Birevim Mobil uygulamamız ile yenilenmeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Birevim yenilediği "Birevim Mobil" uygulamasıyla ev, araba ya da çatılı iş yeri sahibi olmak isteyenlere şubeye gitmeden tasarruf planı oluşturma ve sisteme dahil olma imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birevim, dijitalleşme yatırımlarına devam ediyor.

Birevim, yenilediği "Birevim Mobil" ile uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle şubeye gitmeye gerek kalmadan, dijital olarak sözleşme, tasarruf planı oluşturma, tasarruf planı hesaplama gibi özellikleri bir arada sunan sektörün ilk dijital uygulamasını müşterilerinin beğenisine sundu.

Mevcut ürünlere güncel ve hızlı ulaşma imkanı sağlayan, sektörün ilk ve tek uygulaması Birevim Mobil, teması sıfıra indirerek tasarruf sahiplerine diledikleri yerde ve zamanda, tasarruf finansmanı ürünlerinden yararlanma imkanı veriyor.

7/24 mobil cihazlar üzerinden tasarruf yapılabilmesi için yenilenen uygulama, uzaktan müşteri olma, yeni tasarruf planı açma, tasarruf planı hesaplama, tasarruf taksitlerini ödeme, referans verebilme, sıra tespitlerini canlı izleme gibi pek çok işlemi yapma fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, Birevim Mobil ile şubelerde sundukları hizmetin neredeyse tamamını yenilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İnovatif bakış açısıyla yola devam ediyoruz. Sektöre getirdiğimiz yenilikler ve devreye aldığımız uygulamalar finans kuruluşlarıyla denk. Sektör içinde kendine ait alt yapı uygulaması olan Redcase'i geliştiren ve kullanan ilk ve tek marka olarak Birevim Mobil‘i geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte mobil uygulama kullanım oranında yaşanan artış dijitalleşmeyi de beraberinde getiriyor. Birevim’in sürekli gelişen ve çağa ayak uydurarak daha iyi hizmet verme arzusunun bir örneği olan Birevim Mobil uygulamamız ile yenilenmeye devam ediyoruz. İhtiyaç ve taleplere paralel olarak yenilikçi yaklaşımımızla teknoloji yatırımlarımıza ve sektördeki ilkleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, e-tasarruf ile geleceğini planlamak isteyen herkes Birevim Mobil uygulama üzerinden işlemlerini şubeye gitmeden, dijital olarak gerçekleştirebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandıBingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandı
Motorlu kuryelerden zam protestosuMotorlu kuryelerden zam protestosu

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Polen Eczanesi
Atasehir
Ayşenur Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.