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Birevim Tasarruf Akademi'ye "mükemmeliyet" ödülü

23.08.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birevim İnsan Kaynakları Direktörü Mirsat Öğretmenoğlu: - "Tüm çalışma ve çabalarımızın, Brandon Hall'de ödüle layık görülmesi hem tasarruf sahiplerimize hem de sektöre sunduğumuz katkıda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış oldu"

İSTANBUL (AA) - Birevim, Brandon Hall Awards tarafından düzenlenen "Mükemmeliyet Ödülleri"nde "Liderlik Gelişimi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, tasarruf finansman sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefleyen vizyonu ile kurulan Birevim Tasarruf Akademi, küresel ölçekte şirket içi eğitim ve gelişim konularında prestijli iş ödüllerinden biri olarak kabul edilen Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde "Bronz Ödül"ün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim İnsan Kaynakları Direktörü Mirsat Öğretmenoğlu, tasarruf finansman sektörünün gelişmesinde ve tasarruf sahibi bireylerin çoğalmasındaki en önemli etkenlerden birinin, donanımlı, özgüveni yüksek, müşteri odaklı ve alanında uzmanlaşmış çalışma arkadaşları yetiştirmek olduğunu belirtti.

Şirket öncelikleri arasında yer alan Tasarruf Akademi'nin, tasarruf finansmanı eğitimini Türkiye'de ilk kez geliştiren ve uygulayan kurumsal bir okul olduğunu aktaran Öğretmenoğlu, şunları kaydetti:

"Birevim Tasarruf Akademi, tasarruf uzmanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek adına eğitim programları hazırlayarak sektöre nitelikli çalışanlar kazandırıyor. Yürüttüğümüz eğitim faaliyetlerimizde, bireysel olarak her bir çalışanımıza özel yaptığımız gelişim ihtiyaç analizleri ve anketler ile kendilerinin gerek mesleki gerekse kişisel yetkinlerine yatırım yapıyoruz.

Sadece Birevim'e değil, tasarruf finansman sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefleyen Tasarruf Akademi'de tüm eğitim faaliyetlerimizi profesyonel kadromuz ve teknolojik altyapımızla yaklaşık 1000 metrekarelik eğitim üssümüzde yapıyoruz.

Her yerde eğitim, her yerde gelişim prensibimizle online eğitim platformu ile cepten, tabletten veya bilgisayardan anlık eğitimlere veya gelişim için tasarlanan araçlarımıza erişim imkanı sunuyoruz. Tüm bu çalışma ve çabalarımızın, Brandon Hall'de ödüle layık görülmesi hem tasarruf sahiplerimize hem de sektöre sunduğumuz katkıda ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış oldu."

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