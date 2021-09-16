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Birevim Tasarruf Şenliği kampanyasının talihlileri hediyelerini aldı

16.09.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birevim Tasarruf Şenliği kampanyasının talihlileri hediyelerini aldı

İSTANBUL (AA) - Birevim tarafından hayata geçirilen Tasarruf Şenliği kampanyasının kazananlarına hediyeleri takdim edildi.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, şirket, tasarruf sahiplerine teşekkür niteliğinde başlattığı kampanya kapsamında gerçekleştirdiği çekiliş sonucu hediyeleri sahipleriyle buluşturdu.

Kampanya kapsamında, 2 adet Renault Megane Sedan, 23 adet iPhone 12 ve 223 adet 1.000 liralık A101 hediye çekinin bulunduğu bir çekiliş organize edildi. Noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Birevim'in web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Kampanyanın büyük ödülü olan sıfır kilometre Renault Megane marka otomobillerin talihlileri Van'dan Rabia Batmaz ve İstanbul'dan Sezer Ceylan oldu. Çekilişte isimlerini duyan talihliler mutluluklarını dile getirerek Birevim'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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