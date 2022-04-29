Birevim'in BDDK lisansı onaylandı

İSTANBUL (AA) - Birevim’in lisansı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Tasarruf Finansman Yasası kapsamında onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birevim, 100 milyon TL sermaye şartı başta olmak üzere bilgi teknolojileri, hizmet kalitesi ve operasyonel süreç anlamında da yasanın tüm gerekliliklerini yerine getirerek dün itibarıyla lisansını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, "Geleceği için plan yapan, konut, taşıt ve iş yeri ihtiyaçlarını belirli bir zaman çerçevesinde, tasarruflarıyla gerçekleştirmek isteyenlerin finans danışmanı olarak yanlarındayız. Tasarruf finansmanı modelinin önemli bir finansal enstrüman olduğunu düşünüyoruz ve finansa ulaşmak isteyen herkes için buradayız." ifadelerini kullandı.

Yasal sürecin başlamasıyla değil, faaliyete başladıkları 2016 yılından itibaren attıkları her adımda sorumluluklarının farkında olarak hareket ettiklerinin altını çizen Orak, Birevim'i tasarruf sahiplerinin hayatında olumlu fark oluşturan ve değer katan bir güven markası olarak inşa ettiklerini, insanı merkeze alarak, kalite ve inovasyon odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Orak, "Tasarruf sahiplerinin haklarının devlet tarafından desteklenmesi ve savunulması sektöre duyulan güven açısından son derece önemli. Lisans sürecinin tamamlanmasıyla tıpkı bankacılıkta olduğu gibi sektörümüz periyodik olarak denetlenecek, kafalardaki soru işaretleri ortadan kalkacak. Lisans sürecinin tamamlanmasını sektörün gelişmesi açısından büyük bir avantaj olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel tasarrufları, sürdürülebilirlik ilkesi bağlamında kitlesel bir tasarruf fonuna dönüştürerek ülke ekonomisine kazandırdıklarını dile getiren Mahir Orak, şunları kaydetti:

"Tasarruf Finansı her birikimin bir değer olarak sürekli çalıştığı ve ekonomiye katkı sunduğu bir yöntem. Tasarruf bilinci toplumsal olarak arttıkça, tasarruflar birlikte ve tasarruf finansı yöntemiyle yapıldıkça ekonomiye ivme kazandıracak ve gelecekte sektörümüzün ulusal kalkınmanın lokomotifi olacağını düşünüyoruz. Sahip olduğumuz yasal zemin ve güçlü planlama ile birlikte 2023 yıl sonunda 3 milyon aileyi Tasarruf Finansıyla tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biliyoruz ki tasarruflar arttıkça Türkiye kazanacak.

Tasarruf finansmanı yüzyıllardır uygulanan bir yöntem. Bugün başta Almanya olmak üzere Avrupa’da 12 farklı ülkede adı farklı olsa da bu yöntem kullanılıyor. Almanya’da yılda 1 buçuk milyon kişi tasarruf finans yöntemiyle birikimlerini gerçekleştiriyor. Yapı Tasarruf Sandığı sistemlerinde 29 milyon sözleşmeye ulaşmış durumdalar ve tasarruf sandığında 2021 yıl sonu itibarıyla 919 milyar avro bulunuyor. Türkiye’de tasarrufa en çok ihtiyaç duyan genç nüfus oranının Almanya’ya hatta Avrupa’ya kıyasla daha fazla olması ve genç nüfus oranının Avrupa’da giderek azalması sebebiyle sektörümüz, ilerleyen dönemlerde Türkiye’de çok daha fazla gelişim gösterecek. Hatta gelecek konvansiyonel finans enstrümanlarının duraklayacağını ve tasarruf finansmanının büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Sektörümüzün sunduğu avantajlar kamuoyu nezdinde daha fazla bilinmeye başladıkça hitap ettiğimiz kitle genişleyecek ve sektörümüz Avrupa’dakine benzer şekilde gelişme kaydedecek."

