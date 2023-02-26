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Biri 3'te 3 yaptı, diğeri galibiyeti unuttu! Kayserispor Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

26.02.2023 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig erteleme maçları ile geri dönerken, 23. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Kayserispor, karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Kayserispor, 3'te 3 yaparken üst üste 3. mağlubiyetini alan Giresunspor'un 3 puan hasreti 7 maça yükseldi. İşte detaylar...

Biri 3'te 3 yaptı, diğeri galibiyeti unuttu! Kayserispor Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı oynanması gereken ancak ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Giresunspor-Kayserispor maçı Çotanak Spor Kompleksi'nde oynandı. Maçın biletleri kategorilerine göre 20 ile 300 lira arasında satışa çıkarken elde edilecek olan gelir depremzedelere bağışlanacak.

KAYSERİSPOR'DAN 3'TE 3

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Ali Şansalan'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 35 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibe üst üste 3. galibiyeti getiren goller; 6. dakikada Carlos Mane ve 40. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

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Ev sahibi, kötü gidişata son veremedi ve ateş hattından uzaklaşamadı. 3 maçtır kaybeden, 7 maçtır kazanamayan Giresunspor'un tek golü 58. dakikada Rijad Bajic'ten geldi. Hakan Keleş'li Çotanaklar, 21 puanla 17. basamakta kaldı.

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