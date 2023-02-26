Biri 3'te 3 yaptı, diğeri galibiyeti unuttu! Kayserispor Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı oynanması gereken ancak ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Giresunspor-Kayserispor maçı Çotanak Spor Kompleksi'nde oynandı. Maçın biletleri kategorilerine göre 20 ile 300 lira arasında satışa çıkarken elde edilecek olan gelir depremzedelere bağışlanacak.

KAYSERİSPOR'DAN 3'TE 3

Ali Şansalan'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 35 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibe üst üste 3. galibiyeti getiren goller; 6. dakikada Carlos Mane ve 40. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

GALİBİYETİ UNUTTULAR

Ev sahibi, kötü gidişata son veremedi ve ateş hattından uzaklaşamadı. 3 maçtır kaybeden, 7 maçtır kazanamayan Giresunspor'un tek golü 58. dakikada Rijad Bajic'ten geldi. Hakan Keleş'li Çotanaklar, 21 puanla 17. basamakta kaldı.

