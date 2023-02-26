Biri 3'te 3 yaptı, diğeri galibiyeti unuttu! Kayserispor Giresunspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Ligin 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi akşamı oynanması gereken ancak ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Giresunspor-Kayserispor maçı Çotanak Spor Kompleksi'nde oynandı. Maçın biletleri kategorilerine göre 20 ile 300 lira arasında satışa çıkarken elde edilecek olan gelir depremzedelere bağışlanacak.
Ali Şansalan'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, 35 puanla 7. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekibe üst üste 3. galibiyeti getiren goller; 6. dakikada Carlos Mane ve 40. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
Ev sahibi, kötü gidişata son veremedi ve ateş hattından uzaklaşamadı. 3 maçtır kaybeden, 7 maçtır kazanamayan Giresunspor'un tek golü 58. dakikada Rijad Bajic'ten geldi. Hakan Keleş'li Çotanaklar, 21 puanla 17. basamakta kaldı.