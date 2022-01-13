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Biri Ömer Yurtseven'i durdursun! Yeni bir Wilt Chamberlain doğuyor...

13.01.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Ömer Yurtseven rüzgarı yaşanıyor. Miami Heat forması giyen Türk oyuncu Ömer Yurtseven Amerika'ya damga vurmaya devam ediyor. Atlanta Hawks'ı 91-115 ile geçen Miami'nin galibiyetinden çok Ömer'in performansı konuşuldu.

Biri Ömer Yurtseven'i durdursun! Yeni bir Wilt Chamberlain doğuyor...

Ömer Yurtseven'in NBA'deki rüzgarı yükselerek devam ediyor. Atlanta Hawks'ı 91-115 ile geçen Miami'de Ömer Yurtseven maça damga vurdu.

DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Ömer, double-double yaptığı karşılaşmayı 6/9 isabetle 13 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle tamamladı. Milli basketbolcu, 9 Ocak'taki Phoenix Suns maçında 7 sayı 16 ribaund ve 6 Ocak'taki Portland Trail Blazers maçında ise 14 sayı, 16 ribaund ile oynamıştı.

AKILLARA REKORTMEN CHAMBERLAIN GELDİ

wilt-chamberlain-lakers

NBA takip eden seyirciler sosyal medyada Wilt Chamberlain benzetmeleri yapmaya başladı. NBA'de gelmiş geçmiş en çok ribaund alan oyuncu konumunda bulunan Chamberlain, Ömer'in performansının ardından tekrar gündeme geldi.

ÖMER YURTSEVEN'İN SON 12 MAÇI

10 ribaund
16 ribaund
16 ribaund
17 ribaund
16 ribaund
13 ribaund
14 ribaund
15 ribaund
12 ribaund
13 ribaund
12 ribaund
12 ribaund

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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