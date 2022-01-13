Biri Ömer Yurtseven'i durdursun! Yeni bir Wilt Chamberlain doğuyor...

Ömer Yurtseven'in NBA'deki rüzgarı yükselerek devam ediyor. Atlanta Hawks'ı 91-115 ile geçen Miami'de Ömer Yurtseven maça damga vurdu.
Ömer, double-double yaptığı karşılaşmayı 6/9 isabetle 13 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle tamamladı. Milli basketbolcu, 9 Ocak'taki Phoenix Suns maçında 7 sayı 16 ribaund ve 6 Ocak'taki Portland Trail Blazers maçında ise 14 sayı, 16 ribaund ile oynamıştı.
NBA takip eden seyirciler sosyal medyada Wilt Chamberlain benzetmeleri yapmaya başladı. NBA'de gelmiş geçmiş en çok ribaund alan oyuncu konumunda bulunan Chamberlain, Ömer'in performansının ardından tekrar gündeme geldi.
10 ribaund
16 ribaund
16 ribaund
17 ribaund
16 ribaund
13 ribaund
14 ribaund
15 ribaund
12 ribaund
13 ribaund
12 ribaund
12 ribaund
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