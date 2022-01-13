Biri Ömer Yurtseven'i durdursun! Yeni bir Wilt Chamberlain doğuyor...

Ömer Yurtseven'in NBA'deki rüzgarı yükselerek devam ediyor. Atlanta Hawks'ı 91-115 ile geçen Miami'de Ömer Yurtseven maça damga vurdu.

DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Ömer, double-double yaptığı karşılaşmayı 6/9 isabetle 13 sayı, 10 ribaund ve 5 asistle tamamladı. Milli basketbolcu, 9 Ocak'taki Phoenix Suns maçında 7 sayı 16 ribaund ve 6 Ocak'taki Portland Trail Blazers maçında ise 14 sayı, 16 ribaund ile oynamıştı.

AKILLARA REKORTMEN CHAMBERLAIN GELDİ

NBA takip eden seyirciler sosyal medyada Wilt Chamberlain benzetmeleri yapmaya başladı. NBA'de gelmiş geçmiş en çok ribaund alan oyuncu konumunda bulunan Chamberlain, Ömer'in performansının ardından tekrar gündeme geldi.

ÖMER YURTSEVEN'İN SON 12 MAÇI

10 ribaund

16 ribaund

16 ribaund

17 ribaund

16 ribaund

13 ribaund

14 ribaund

15 ribaund

12 ribaund

13 ribaund

12 ribaund

12 ribaund

