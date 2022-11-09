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Birinci dönem ne zaman bitiyor? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? MEB 2022-2023 takvimi

09.11.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birinci dönemin ne zaman biteceği ile ara ve yarıyıl tatil tarihleri hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. İlki kasım ayında gerçekleşecek olan ara tatilin ikincisi ise nisan ayında olacak. Peki, Birinci dönem ne zaman bitiyor? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? MEB 2022-2023 takvimi...

Birinci dönem ne zaman bitiyor? Ara ve yarıyıl tatilleri ne zaman? MEB 2022-2023 takvimi

MEB'in 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri netleşmişti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Dönem içerisinde ara tatil ve yıl sonunda yarıyıl tatili gerçekleşiyor. İşte 2022-2023 MEB eğitim ve öğretim takvimine göre ara ve yarıyıl tatil tarihleri...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili olan kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp 18 Kasım Cuma 2022 tarihinde sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17 Nisan Pazartesi günü başlayıp 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

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BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

14 Kasım'da başlayacak olan ilk ara tatil ile okullarda birinci dönem sona ermiş olacak.

2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 23 Ocak Pazartesi günü başlayıp 3 Şubat Cuma 2023 tarihinde son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtmişti.

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