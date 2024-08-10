Birinci olan Sırp rakibi iki gün sonra Yusuf Dikeç'e mesaj atmış! "Altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız? Anlayamadım! Benim ülkemde de sen bir numarasın"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım final mücadelesinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı. Müsabakalarda ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atış ile sosyal medyada en çok konuşulan isim olan milli sporcu Yusuf Dikeç, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZ ADINA DA ÇOK MUTLUYUZ"

Ortaokul ve lise yıllarında güreşi bıraktıktan sonra askeri okulda poligonun önünden geçtiği sırada atıcılık sporuna tesadüf eseri başladığını aktaran Dikeç, "İlk olimpiyatım Pekin 2008 Olimpiyatları’ydı. Bu 5. olimpiyatım. Atıcılık branşında cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyasını Allah bize nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Tabii ki kendi adımıza çok mutluyuz ama bunun yanında ailemiz ve ülkemiz adına da çok mutluyuz. Böyle bir madalyayı 100. yılında ülkemize nasip etti Allah, ülkemize getirdik. Bunun tabii ki mutluluğu tarif edilmez" diye konuştu.

"BAŞARI DÜNYANIN NERESİNDE OLURSANIZ OLUN DİKKAT ÇEKİYOR"

Sosyal medya platformlarında atış pozisyonu hakkında yapılan yorumları değerlendiren milli sporcu Dikeç, "Güzel insanlar, güzel şeyleri paylaşıyor. Başarı dünyanın neresinde olursanız olun dikkat çekiyor. Bir Türk olarak da böyle başarılardan iyi, olumlu sonuçlar alması hem kendim hem ülkem adına çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"ALTIN MADALYAYI BİZ Mİ ALDIK, SİZ Mİ ALDINIZ? ANLAYAMADIM"

Birinci olan Sırp sporcunun kendisine attığı mesajı da anlatan Dikeç "Tabii birinci olan Sırp sporcu da bizim arkadaşımız. O hatta olimpiyattan iki gün sonra bana mesaj atmıştı, ’Dikeç, altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız? Anlayamadım. Benim ülkemde de sen bir numarasın’ dedi. Tabii bunlar güzel duygular. İnanın ülke olarak da olimpiyatlara 85 milyonun duasıyla gittik ve duaları kabul oldu. Sonuçta altın için gittik ama gümüş madalyayla döndük" dedi.

"15 YIL ÖNCE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDUĞUMDA DA ELİM CEBİMDEYDİ"

Atış pozisyonunda herhangi özelliğin olmadığını kaydeden milli sporcu Dikeç, şu ifadelere yer verdi:

"Sadece elimi cebime koymamın sebebi vücudumu biraz daha stabil tutabilmek için, daha rahat durabilmek için. Çünkü attığımız hedef çok hassas. Bununla ilgili tabii bazı yorumlar da var. Tabii yine bu kendi ülkemizdeki insanların yorumları. Diyorum ya işte kalbi güzel insanlar güzel şeyleri paylaşıyor. Eleştiriler de ’Eli cebinde, ukalalık’ gibi yorumlar da geliyor. Eminim bu insanların atış hakkında çok fazla bilgisi yoktur Tabii benim 15 yıl önce dünya şampiyonu olduğumda da yine elim cebimde ve yine aynı pozisyonum, değişen bir şey yok."

"EKİPMANLA İLGİLİ, SİLAHLA İLGİLİ HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK"

Ekipman kullanmaması konusunda gelen eleştirilere Dikeç, "Aslında ben ekipman kullanmıyorum. Ülkemin, federasyonumuzun ekipmanla ilgili, silahla ilgili hiçbir eksiğimiz yok. Yani bunu insanların da bilmesi lazım. Ben çok rahat edemediğim için, iki gözü açık attığım için ekipman kullanmıyorum. Kendi rahatlığım için ekipmana çok fazla ihtiyaç duymuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜNDEM YİNE SPOR OLACAK"

Sosyal medyanın gündemine giren Elon Musk ile aralarında geçen diyalog sonrası İstanbul’u ziyaret etmesi durumunda gündemin spor olacağını aktaran Dikeç, "Bu başarı hiçbir zaman için kendim değil ülkem için. Ülkemi ön plana çıkarmak. İstanbul’a geldiğinde de o zaman yaklaştığında bakacağız gündem ne olacak, konu ne olacak. Yine tabii ki sporcu olarak eminim gündem yine spor olacak. Ama zaman yaklaştıkça bu biraz daha netleşir diye düşünüyorum. Ülkeme böyle bir madalya getirdiğim için inanın çok mutluyum, çok gururluyum" ifadelerine yer verdi.

"ATIŞA BAŞLAMAK İSTEYEN GENÇLERE BİR LOKOMOTİF OLMUŞTUR"

Olimpiyat oyunlarının ardından atıcılık sporuna Türkiye’de ilginin de arttığını dile getiren Dikeç, "Tabii dönüşleri aslında çok fazla. Şu da var, Süreyya Ayhan bir Avrupa şampiyonu oldu. Genç kızlarımız hepsi bu spora başladı. Bizim başarılarımız da atışa başlamak isteyen gençlere bir lokomotif olmuştur. Hatta üç gün önce Kahramanmaraş İl Spor Müdürü Cemil Bey ile görüştüm. Tebrik etmek için aramıştı. O da ’Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’nün önüne 30 tane aile geldi. İşte çocuklar atışa başlamak istiyor’ diyor. Bunlar da bizi ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır