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Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen vatandaşlar Sakarya'da öğrenci yurtlarına yerleştirildi

SAKARYA HABERLERİ  | 23.04.2020 20:54 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen vatandaşlar Sakarya'da öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Sakarya'ya getirilen 347 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirildi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla BAE'den tahliye edilerek İstanbul Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle gözetim sürelerini geçirecekleri Hendek Kız Yurdu ve Hendek Abdurrahman Gürses Erkek Yurdu'na ulaştı.

İkinci sağlık kontrolünün ardından odalara alınan kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

THY'nin 20 Nisan'da başlattığı ve 28 Nisan'a kadar sürecek tahliyeler kapsamında 59 farklı ülkeden toplam 195 özel seferle 25 bine yakın Türk vatandaşı yurda getirilecek.

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BAE'den tahliye edilen vatandaşlar Sakarya yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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