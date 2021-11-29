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Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonundan asimilasyon iddialarına tepki

29.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Yardımcısı Cemil Görücü: - "Çerkezler, hem imparatorluk döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda asli unsur olmuşlardır"

KAYSERİ (AA) - Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cemil Görücü, Çerkezlerin Türkiye'de asimile edildikleri iddiasına ilişkin, "Çerkezler, hem imparatorluk döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda asli unsur olmuşlardır." dedi.

Görücü, Almanya menşeli bir basın organında yayınlanan belgeselde Türkiye'de Çerkezlerin asimile edildiği iddialarına ilişkin, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Çerkezlere her zaman birinci sınıf vatandaş olarak davrandığını söyledi.

1864 yılında soykırıma uğrayan, sürgün edilen Çerkez toplumunun Osmanlı İmparatorluğu'na geldiğini aktaran Görücü, "Çerkezler, hem imparatorluk döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda asli unsur olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken silah arkadaşlarının çoğu Çerkezdir. Bundan dolayı Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaşı'nda her zaman canımızı, kanımızı verdik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olduk. Asimilasyon olayını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Asimilasyon ifadesini kullanan Almanya'nın önce kendisine bakması gerektiğini dile getiren Görücü, şunları kaydetti:

"Almanya aynaya bakmalı ve öyle değerlendirmede bulunmalı. Siyasi gelişmelerde bir karıştırıcılık vazifesi üstlenmiş olabilir. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürümüzü yaşatmak adına kurulan sivil toplum kuruluşları açısından hiçbir sıkıntımız yok. Ortaokullarda Adigece seçmeli ders olarak seçilebiliyor. Aynı zamanda Düzce Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinde Çerkez Dili ve Kültürü bölümleri var, bunu hangi devlet veriyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizlere bu imkanı sağladıysa Almanya önce kendine bir baksın. Türkiye'de birinci sınıf vatandaşın tüm haklarına sahibiz."

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