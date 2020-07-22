YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Birleşik Krallık Büyükelçisi; “Muğla güvenli”

Birleşik Krallık Büyükelçisi; “Muğla güvenli”

MUĞLA HABERLERİ  | 22.07.2020 21:09 | Son Güncelleme

Yıllık bir milyon 500 bin yabancı turistin geldiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, beraberindeki heyetle Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Orhan Tavlı, Büyükelçi Dominick Chilcott’u Muğla’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Muğla’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri hakkında bilgiler aktardı.Vali Orhan Tavlı, Muğla’nın bir ilde bulunabilecek her şeye sahip olduğunu ifade ederek, “Muğla gelişmiş bir turizm kültürüne sahip.

Yıllık bir milyon 500 bin yabancı turistin geldiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, beraberindeki heyetle Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Orhan Tavlı, Büyükelçi Dominick Chilcott’u Muğla’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Muğla’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri hakkında bilgiler aktardı.
Vali Orhan Tavlı, Muğla’nın bir ilde bulunabilecek her şeye sahip olduğunu ifade ederek, “Muğla gelişmiş bir turizm kültürüne sahip. ‘Yeryüzü Cenneti’ olarak adlandırılan ilimiz, kıyı uzunluğu, temiz havası, turistlik destinasyonlarının çeşitliliği, sağlık ve ulaşım altyapısının gelişmişliği sayesinde yerli ve yabancı misafirler tarafından tercih edilmektedir. “dedi.
Yeni normalleşme süreciyle birlikte havalimanları, otel ve işletmelerde gerekli tüm önlemlerin azami ölçüde alındığını belirten Vali Orhan Tavlı, Muğla’da Kovid-19 vaka sayısının oldukça düşük olduğunu, vatandaşların ve işletmelerin Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere ve kurallara riayet ettiklerini ve bu konuda oldukça duyarlı olduklarını söyledi.
Britanyalı misafirleri Muğla’da ağırlamak istediklerini ifade eden Vali Orhan Tavlı, “Muğla huzurlu ve güvenli bir şehir. İlimizi ziyaret edecek yabancı misafirlerin sağlıklı, keyifli ve güvenli bir ortamda tatillerini geçirmeleri bizim için oldukça önemli. İngiliz turistler Muğla’ya büyük ilgi gösteriyorlar. İlimizde yerleşik çok fazla İngiliz vatandaşı bulunmakta. İlimizi ziyaret eden yabancı turistlerin başında yine İngilizler yer almakta. Daha çok İngiliz vatandaşını Muğla’da görmek isteriz” diye konuştu.
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise, Kovid-19 pandemisi sonrası alınan tedbirleri gözlemlediklerini ve bunun güven verdiğini, İngiltere’den Dalaman ve Bodrum’a doğrudan uçuşların başladığını, Britanya vatandaşları için Türkiye’nin önemli bir turizm destinasyonu haline geldiğini ve bunda gerçekleşen tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.
Muğla ve Birleşik Krallık arasındaki ticari bağlantıların güçlendirilmesi konusuna da değinildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Kaçak avcılara tazminat şoku

Kaçak avcılara tazminat şoku

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık’a ziyaret

Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık’a ziyaret

Muğla Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:30
Yatsı
22:02

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Daş Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
İskele Eczanesi
Datca
Bilgin Eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.