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Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 25 tır insani yardım

14.09.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 25 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 25 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi

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Anahtar Kelimeler:
idlib suriye Reyhanlı

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