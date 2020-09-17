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Birlik başkan Kaya Emine Tunç’a süt sağma makinası hediye etti

ÇORUM HABERLERİ  | 17.09.2020 17:00 | Son Güncelleme

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya Kutluca köyünde yaşayan 70 yaşındaki Emine Tunç adlı üreticinin sesine kulak verdi.Kutluca köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Emine Tunç’un 4 ineğini eliyle sağdığını öğrenen Birlik Başkanı Kaya üreticiye süt sağım makinesi hediye etti.Konu hakkında açıklama yapan Yılmaz Kaya “Emine teyzem birliğe geldiğinde halini hatırını sordum.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya Kutluca köyünde yaşayan 70 yaşındaki Emine Tunç adlı üreticinin sesine kulak verdi.
Kutluca köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Emine Tunç’un 4 ineğini eliyle sağdığını öğrenen Birlik Başkanı Kaya üreticiye süt sağım makinesi hediye etti.
Konu hakkında açıklama yapan Yılmaz Kaya “Emine teyzem birliğe geldiğinde halini hatırını sordum. Bana 4 ineğinin olduğunu ve bunların sağımını elle yaptığını söyledi. Birliğimize kayıtlı küçük bir üreticimiz olan Emine teyzenin anlattıklarından çok etkilendim. Bu yaşta üretim yaptığını ve geçimini sağladığını görünce çok duygulandım. Kendisine süt sağım makinesi hediye etmeye karar verdim. Bugün hemen sağım makinesini alarak köyüne İl Müdürüm Orhan Sarı ile birlikte götürdük. Kendisini bir nebze mutlu edebildiysem ne mutlu bana ” dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı ise “Birlik Başkanı Yılmaz Kaya’yı bu örnek davranışından dolayı tebrik etti. Süt üretiminde ana amacımız sağlık ve hijyendir. Soğuk zinciri koruma için hijyejenin önemli olduğunu belirtti. Üreticimizin zor şartlar altında üretim yapması bizim için çok önemli olduğunu söyledi. İl Müdürlüğü ve sivil toplum örgütleri olarak her zaman üreticinin hizmetinde olmayı öncelik kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.
Almış olduğu hediyeden çok mutlu olduğunu belirten Emine Teyze’de Yılmaz Kaya’nın bu davranışını karşılıksız bırakmadı. Biriktirmiş olduğu tavuk yumurtaları ve ürettiği tereyağı kendilerine hediye etti.

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