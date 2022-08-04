Birlikte eş anlamlısı nedir? Birliktenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Birlikte eş anlamlısı birden fazla olan bir kelimedir. Bir arada olmak ifadesinin karşılığıdır. Eşitlik ifadesi içerir. Birine refakat etmek, biriyle eş değer durumda olmak, birinin yanında olmak gibi anlamlara da karşılık gelir.

Birlikte kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zarf olarak kullanılan bu kelime birçok anlama gelir. Birden fazla eş anlamlı karşılığı vardır. Üç ana başlıkta kullanılır.

İlk anlamı birlikte, hep birlikte, hep beraber ifadelerini karşılar.

İkinci anlamı, refakat eden, beraberinde olan, yanında duran demektir.

Üçüncü anlam olarak ise kişi, durum, sözcük, duygu vb için beraber anlamındadır. Bir durumun anlaşıldığını ama karşıt durumların da varlığını belirtmek için kullanılır. Karşı tarafın belirttiği şeyin, fikrin ya da duygunun anlaşıldığı veya kabul edildiği durumlar için geçerlidir. Ancak birlikte ya da beraber cümle içinde kullanılıyorsa karşıt bir durum var demektir.

Birlikte kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Denk, beraber, refakat, yan yana, bir arada, beraberce, eşit, müsavi, aynı, bir arada, beraberinde, berabere gibi kelimeler birlikte kelimesinin eş anlamlı sözcükleri arasında yer alır.

Birlikte kelimesinin eş anlamı olan kelimeler hangileridir?

Eş anlamlı kelimeler, cümle içinde kullanıma göre değişir. Söylenmek istenene göre ifade edilen duyguya, duruma ya da kişiye göre farklı bir sözcük kullanılır.

Birlikte kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birlikte kelimesinin eş anlamlıları ile cümleler kurularak anlamlarını pekiştirmek mümkündür. Bazı örnek cümleler şunlardır: