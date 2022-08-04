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Birlikte eş anlamlısı nedir? Birliktenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

03.08.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi oldukça geniş bir dildir. Anlam bakımından da zengindir. Dilimizde birçok kelime birden fazla eş anlama sahiptir. Birlikte kelimesi de bu kelimelerden biridir. Beraber olmak, yan yana olmak gibi anlamlara gelir.

Birlikte eş anlamlısı nedir? Birliktenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Birlikte eş anlamlısı birden fazla olan bir kelimedir. Bir arada olmak ifadesinin karşılığıdır. Eşitlik ifadesi içerir. Birine refakat etmek, biriyle eş değer durumda olmak, birinin yanında olmak gibi anlamlara da karşılık gelir.

Birlikte kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zarf olarak kullanılan bu kelime birçok anlama gelir. Birden fazla eş anlamlı karşılığı vardır. Üç ana başlıkta kullanılır.

İlk anlamı birlikte, hep birlikte, hep beraber ifadelerini karşılar.

İkinci anlamı, refakat eden, beraberinde olan, yanında duran demektir.

Üçüncü anlam olarak ise kişi, durum, sözcük, duygu vb için beraber anlamındadır. Bir durumun anlaşıldığını ama karşıt durumların da varlığını belirtmek için kullanılır. Karşı tarafın belirttiği şeyin, fikrin ya da duygunun anlaşıldığı veya kabul edildiği durumlar için geçerlidir. Ancak birlikte ya da beraber cümle içinde kullanılıyorsa karşıt bir durum var demektir.

Birlikte kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Denk, beraber, refakat, yan yana, bir arada, beraberce, eşit, müsavi, aynı, bir arada, beraberinde, berabere gibi kelimeler birlikte kelimesinin eş anlamlı sözcükleri arasında yer alır.

Birlikte kelimesinin eş anlamı olan kelimeler hangileridir?

Eş anlamlı kelimeler, cümle içinde kullanıma göre değişir. Söylenmek istenene göre ifade edilen duyguya, duruma ya da kişiye göre farklı bir sözcük kullanılır.

Birlikte kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Birlikte kelimesinin eş anlamlıları ile cümleler kurularak anlamlarını pekiştirmek mümkündür. Bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bu işi el ele verirsek çok daha hızlı çözeriz.
  • Söylediklerini anlamakla birlikte kabul edemediğim şeyler de var.
  • Geçen haftaki futbol maşı berabere bitmiş.
  • Seninle beraber bir ömür geçirmek istiyorum.
  • Bir arada çok daha mutluyuz.
  • Hastanede refakatçisi ben olacağım.
  • Onun yanında olmaktan mutluysan bir şey diyemem.
  • Beraberinde en yakın arkadaşlarını da götürmüş.
  • Bu tabloda sarı, mavi, kırmızı renkleriyle birlikte bolca beyaz ve siyah da kullanılmış.

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