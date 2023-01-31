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Birlikte görüntülenmişlerdi! Çağla Şıkel sevgilisi hakkında ilk kez konuştu

31.01.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Altuğ’un eski eşi manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel’in aşk hayatı gündemden düşmüyor. 44 yaşındaki güzel isim geçtiğimiz günlerde uzun süre sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Şıkel’den beklenen açıklama geldi.

Birlikte görüntülenmişlerdi! Çağla Şıkel sevgilisi hakkında ilk kez konuştu

Ünlü model Çağla Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli’yle beraber olduğu iddiası gündemdeydi. Güzelliği ile konuşulan isimlerden biri olan Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde Nail Gönenli ile görüntülenmişti.

“HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ”

Snob Magazin’in haberine göre Şıkel, "Hiçbir zaman konuşmayacağım. Merak etmenizi anlıyorum ama bir şey söylemeyeceğim, kusura bakmazsanız eğer. Her şey göründüğü gibi" dedi.

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Çift geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme’de arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Kolunu sevgilisinin omzuna koyan ve çok neşeli olduğu görülen Şıkel “Magazin Hattı” kameralarına takıldı.

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Psikolog Zeynep Selvili ile bir dönem aşk yaşayan Nail Gönenli, Aybüke Pusat, Pınar Deniz, Bestemsu Özdemir ve Burcu Kıratlı ile ünlü oyuncular ile anılmıştı.

Saint Benoit Lisesi mezunu olan Nail Gönenli, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Gönenli, üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel iş 2005 yılında İstanbul’da bir hukuk bürosunda avukat olarak başlamıştır.
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